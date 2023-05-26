Anket sonucunu paylaştı: Sinan Oğan'ın oyları kime gidecek?

Hürriyet yazarı Hande Fırat, köşesinde ikinci tur seçimlerine kısa süre kala bir anket sonucunu paylaştı. Türkiye Araştırmaları Vakfı’nın yöneticiliğini yapan Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın’ın Twitter hesabından paylaştığı araştırmanın sonuçlarıyla ilgili detayları kaleme aldı.

26 ilde toplamda 3 bin 4 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen anket sonucuna göre seçiminin ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 53,7’lik bir oy oranıyla yeniden seçileceği öngörüldü.

İlk turda Sinan Oğan’a verilen yüzde 5 oydan ikinci turda Erdoğan’a yüzde 1,75, Kemal Kılıçdaroğlu’na ise yüzde 1,25’lik bir oy kayması olacağı söylenirken, geri kalan kararsız seçmenin ise oransal olarak dağılacağı ifade edildi.

Araştırmaya göre seçmenlerin "büyük oranda kullandıkları oylardan memnuniyet duyduğu, kararını değiştirmediği ve ikinci turda da benzer bir oy davranışı sergileyeceği" öngörüldü.

Adaylara neden oy verdiler?

Araştırmada adaylara neden oy verdikleri de soruldu. Sorular ve yanıtları şöyle:

- Tek bir sebep göstermek gerekirse neden Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiniz?

Katılımcılara birinci turda Recep Tayyip Erdoğan’a oy verme nedeni sorulduğunda, yüzde 41,2’si “güvendiğim ve inandığım için”, yüzde 29,6’sı “istikrar için”, yüzde 24,8’i “icraat ve vaatler için” ve yüzde 4,4’ü “karşı tarafa tepki için” demiştir.

- Tek bir sebep göstermek gerekirse neden Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdiniz?

Katılımcılara birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verme nedeni sorulduğunda, yüzde 55.9’u “değişim için”, yüzde 25,9’u “güvendiğim ve inandığım için”, yüzde 11,9’u “vaat ve programı için” ve yüzde 6,3’ü “karşı tarafa tepki için” demiştir.

- Tek bir sebep göstermek gerekirse neden Sinan Oğan’a oy verdiniz?

Katılımcılara birinci turda Sinan Oğan’a oy verme nedeni sorulduğunda, yüzde 35,4’ü “değişim için”, yüzde 34,2’si “güvendiğim ve inandığım için”, yüzde 20,6’sı “diğer adaylara tepki için” ve yüzde 9,8’i “vaat ve programı için” demiştir.

Sinan Oğan'ın aldığı oylar nasıl dağılır?

Fırat, Sinan Oğan’ın ilk turda aldığı oyların nasıl dağılacağıyla ilgiliyse şunları dile getirdi:

"İkinci tur açısından en merak edilen sorulardan biri Sinan Oğan’ın aldığı oyların nasıl dağılacağı... Araştırmanın yanıt ve tespitleri şöyle:

- Birinci turda Sinan Oğan tepkisel milliyetçi oyları toplamış görünüyor.

- Kılıçdaroğlu ya da Erdoğan’a birinci turda oy vermekte kararsız kalan bu yüzde 5’lik seçmen ikinci turda oransal olarak adaylar arasında dağılacak gibi görünüyor.

- Ve aslında Oğan ya da Özdağ’ın hangi ittifaka katıldıkları pek önemli görünmüyor.

- Sonuçta seçmen kendi bağımsız kararını verecektir."