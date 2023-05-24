Zafer Partisi Kılıçdaroğlu'na taşıyacağını iddia ettiği oy oranını duyurdu

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uygar Aktan, ikinci turda oylarını Kılıçdaroğlu'na taşıyıp taşıyamayacakları yönündeki soruya yanıt verdi.

Aktan, "ikinci turda Zafer Partisi yüzde 5'in üzerinde Kılıçdaroğlu'na oy taşıyacaktır" derken, baraj nedeniyle başka partiye yönelen seçmenlerin de bu kararları sonrası Kılıçdaroğlu'na yöneleceğini iddia etti.

Zafer Partisi seçimde yüzde 2,23 oy oranı ile 1 milyon 529 bin 119 oy almış, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5 oy oranına ulaşmıştı.