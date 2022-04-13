Zafer Havalimanı için şirkete yüz milyonlarca Avro ödenecek: Suç duyurusunda bulunuldu

Kütahya'daki Zafer Havalimanı'nda şirkete verilen garanti yolcu sayısı yılın ilk 3 ayında 329 bin 433 olurken, gerçekleşen yolcu sayısı ise 3 bin 847'de kaldı.

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz şirkete yapılacak garanti ödemelerinin durum böyle giderse 208 milyon Avro'yu bulacağını hesapladı.

Yavuzyılmaz yapılan ihale ve sözleşmeyle kurum zararı oluşmasına sebebiyet veren kişiler hakkında "görevi kötüye kullanma"dan soruşturma açılması talebiyle suç duyurusunda bulundu.

Yavuzyılmaz Twitter hesabından Mart ayında Zafer Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısına ilişkin CİMER'e yaptığı başvuruya gelen yanıtı paylaştı.

Yavuzyılmaz paylaşımında şunları kaydetti:

"AK Parti Zafer Havalimanı’nda 2022’nin ilk 3 ayında yine zarar şampiyonu oldu.

Garanti edilen yolcu sayısı:

329.433

Gerçekleşen yolcu sayısı:

3.847

Hata payı:

%98,83

Şirkete ödenecek garanti tutarı:

1.734.972 Euro

Güncel kurla:

27.568.705 TL

Kaynak:Sayıştay,CİMER"

Garanti ödemeleri 208 milyon Avro'yu bulacak

Zafer Havalimanı'nın yapım maliyetinin 50 milyon Avro olduğunu, 2012-2022 (ilk 3 ay dahil) şirkete yapılan garanti ödemesinin 53 milyon 982 bin Avro olduğunu belirten Yavuzyılmaz havalimanının kamuya devir tarihininse 2044 olduğunu hatırlattı. Yavuzyılmaz "Bugüne kadarki ortalama hata payıyla devam ederse, 2044’e kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi: 208 milyon Euro" diye belirtti.

Suç duyurusunda bulundu

Yavuzyılmaz konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu: