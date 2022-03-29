45 bin garanti edilmişti: Çanakkale Köprüsü'nün halka bir günlük maliyeti belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 200 TL olduğu açıklanmıştı. İlk hafta geçişlerin ücretsiz olacağını söyleyen Erdoğan, "Ondan sonra 200 liracık. İnsanlar hem hizmet istiyor hem de 'bedava olsun' diyor, böyle bir şey olmaz" şeklinde konuşmuştu.

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda günlük 45 bin araç garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 27 Mart'ta yalnızca 6 bin aracın geçtiğini duyurdu.

Aktaş'ın paylaşımı şöyle:

"Çanakkale Köprüsü'nden dün 6 bin araç geçmiş.

Günlük garanti 45 bin.

39 bin eksik geçişin parasını biz ödedik.

Yani araç başına 15 euro x 16.30 TL = 244.50 TL.

39 bin araç için 244.50 TL x 39 bin = 9.535.500 TL.

Bir günde 9,5 milyon TL!

Sonra da sayılara takılmayın diyorlar."