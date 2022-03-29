45 bin garanti edilmişti: Çanakkale Köprüsü'nün halka bir günlük maliyeti belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 200 TL olduğu açıklanmıştı. İlk hafta geçişlerin ücretsiz olacağını söyleyen Erdoğan, "Ondan sonra 200 liracık. İnsanlar hem hizmet istiyor hem de 'bedava olsun' diyor, böyle bir şey olmaz" şeklinde konuşmuştu.
Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda günlük 45 bin araç garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 27 Mart'ta yalnızca 6 bin aracın geçtiğini duyurdu.
Aktaş'ın paylaşımı şöyle: