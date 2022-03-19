Çanakkale Köprüsü'nde sözleşme oyunu: 395 milyon avro kamu zararı

Çanakkale Köprüsü'ndeki görevli şirkete yapılacak garanti ödeme tutarlarının bir sözleşme oyunuyla 395 milyon 847 bin avro artırıldığı ortaya çıktı.

Sözleşmeye göre, köprünün hedeflenen açılış tarihi 16 Eylül 2022 olmasına karşın köprünün açılışı fiili olarak 18 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Sözleşmede köprünün resmi işletme süresi 10 yıl 8 ay 12 gün olarak belirtildiğinden ve hedeflenen açılış tarihi 16 Eylül 2022 olarak belirlendiğinden dolayı köprünün kamuya devri için sözleşme süresinin sonu olarak da 28 Mayıs 2034 tarihi belirtilmişti.

Ancak Köprünün fiili açılış tarihi öne çekilmesine karşın, sözleşmede belirtilen kamuya devir tarihi öne çekilmedi. Bu durumda Köprünün işletme süresi 10 yıl 8 ay 12 günden,12 yıl 2 ay 10 güne uzatılmış oldu. Araç geçiş garantisi ve araç geçiş ücreti göz önüne alındığında, kamuya devir tarihi 543 gün ötelenen köprünün doğuracağı kamu zararı 395 milyon 847 bin avro olacak.