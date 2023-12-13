Zabıtanın tezgahını kaldırmak istediği seyyar satıcı kendini yaktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Hükümet Caddesi girişinde, 47 yaşındaki Hakan Yıldırım'a ait mısır ve kestane tezgâhı belediyenin zabıta ekipleri tarafından kaldırılmak istendi.

Artıgerçek'ten Savaş Kalkan'ın haberine göre, belediye görevlilerin satışa izin vermemesi üzerine Yıldırım, yanında getirdiği benzin şişesini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Yıldırım'a çevredeki esnaf ve zabıta ekipleri müdahale etti.

Yangın söndürme tüpüyle söndürülen Yıldırım, 112 Acil servis ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Belediyeden açıklama

Erbaa Belediyesi de konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Seyyar satıcılık yapan hemşehrimize zabıta ekiplerimizce herhangi sözlü veya fiziki müdahalede bulunulmamıştır. Seyyar satıcılık yaptığı tezgah hem olaydan önce hem de olaydan sonra Yöresel Ürünler Pazarı'ndaki yerinde bulunmaktadır. Seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamasına mani bir kolluk uygulaması olmamıştır. Daha önceden de aynı eylemlere teşebbüs ettiği ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilmiştir.

Olaydan bir gün önce kendi sosyal medya hesabından tutuklamasının olduğu ve cezaevine gireceğine dair paylaşım yaptığı görülmüştür. Olayda yaralanan hemşehrimizin sağlık durumu belediyemiz tarafından yakından takip edilmekte olup yaşanan talihsiz olay nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir, kendisine acil şifalar dileriz."