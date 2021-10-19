Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri ayakta: Öğrenciler rektörün evine yürüdü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne bağlı Van Melikşah KYK Kız ve Erkek Yurtları'nda kalan öğrenciler fahiş yemek fiyatları ile hijyen sorununa karşı isyan etti, rektörün evine yürüdü.

17 Ekim'i 18 Ekim'e bağlayan gece yapılan eylemde fahiş yemek fiyatlarına rağmen yemeklerin hijyen açısından çok kötü olması hatta zaman zaman yemekte böcek çıkması, okulun açılmasıyla yurt öğrencilerinden iki kez depozito alınması gibi sorunları dile getiren yaklaşık 500 öğrenci yürüyüş yaparak sorunlara tepki gösterdi.

Kampüs içinde bulunan rektörün evine yürüyüp sloganlarla aşağı inmesini isteyen kalabalık Rektör Hamdullah Şevli'nin geldiği saate kadar güvenlik birimleri tarafından engellenmeye çalışıldı. Hamdullah Şevli öğrencileri toplayıp "Bu tarz durumlarda ayaklanmaya gerek yok, her akşam toplantılar düzenleriz, orada sorunlarınızı dile getirirsiniz" diyerek öğrencileri yatıştırmaya çalıştı. Bunun üzerine yurtta kalan üç öğrenci yaşadıkları sorunu ve süreci kısaca Rektör Şevli'ye anlattı.

'Sabun dahi yok, temizlik malzemelerini biz alıyoruz'

O gün yaşananları soL'a anlatan öğrencilerden Hatice şunları söyledi:

"Yüzüncü yıl üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Melikşah KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalıyorum. Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin en eski yurduna kalıyorum yani. En baştan beri yaşadığımız sorunlar üç yıldır hâlâ bir çözüme kavuşamadı maalesef. Üçüncü sınıf öğrencisi olarak derslerin yoğunlaştığı bu dönemde odada dört kişi kalıyoruz ve iki kişilik masa sandalyeyle derslere hazırlanmaya çalışıyoruz. Haliyle bu da eğitim hayatımıza epey yansıyor. Bunun dışında Covid döneminde ortak alanların kullanımı çok zor oluyor. Banyo, tuvalet, çamaşır yıkama yerlerinde çoğu zaman sıvı sabun dahi olmuyor. Biz kendi imkanlarımızla alıyoruz bu ihtiyaçları. Kişisel kullandığımız odalarda da temizlik sorunu var, kendi kendimize temizlik malzemesi alıp temizliyoruz. Yemek fiyatlarının fahiş fiyatlarda olması epey zorluyor bizi. Sözde bu sene yemek fişimiz 13 lira ama bunu iki yıl önceki 9 liralık fişle karşılaştırdığımızda aynı şeyleri asla alamıyoruz. Mesela iki yıl önce 9 liralık fişle daha önce karnımızı doyurabilirken şimdi 13 liraya iki yıl önce alabildiklerimizin birkaçını alabiliyoruz.

Benzer sorunları yaşayan erkek arkadaşlarımız bu sorunlara tepki göstermek için 17 Ekim gecesi bir ayağa kalktılar. Bir saatlik süren tezahüratlar yurdun dışına taşıp Rektörün evine kadar sürdü. Sonrasında yurda tekrar döndüler. Erkeklerin yurda döndüğünü gören kızlar ‘erkekler dışarı’ deyip erkeklerin ayaklanmayı devam ettirmesini sağladı. Erkek yurtlarında kalan arkadaşlarımız da bunun üzerine tekrar geri gelip kız yurdunun önünde buluşarak tepkiyi büyüttüler. Özel Güvenlik görevlileri öğrencileri durdurmayacaklarını anladıkları an video ve fotoğraf çekmeye başladılar bizi tehdit etmek ve korkutmak için. Tüm bu olayların akabinde gece saat iki civarında Rektör erkek yurduna geldi. Konuşmadan sonra bir kaç öğrencinin protestoyu oturarak devam ettirdiğini kız yurdundan görebiliyorduk."

'Her gün yemekte küflü ekmeklerle karşılaşıyoruz'

Öğrencilerden Baran da sürecin bire bir tanıklarından. Hem yaşanan sorunları hem de ortaya koydukları tepkiyi anlatırken Baran, "Yurdumuzdaki yemeklerin bizi doyurmayacak kadar az, ikincisini alamayacak kadar da pahalı olması en büyük sorunumuz. Ve hemen hemen her gün yemekte küflü ekmeklerle karşılaşıyoruz. Yurt ücretleri ise bizi diğer bütün sosyal faaliyetlerden alıkoyacak kadar fazla" ifadelerini kullandı.

Ebubekir aynı sorunları yaşayan bir başka öğrenci. Ebubekir de yaşadığı sorunları "Ben KYK Van öğrenci yurdunda kalıyorum. Dün akşam 12.30 sularında yurda öğrenciler tarafından küçük gibi görünen ama sonrasında büyüyen bir protesto yaşandı haklı olarak. Dün akşam saatlerinde yurt içerisinde yurtta kalan bir arkadaşa köpek saldırdı. Kötü ısırdı diyen de var hafif atlattı diyen de var. Yani işin aslını tam bilen yok. Yönetim istifa sesleri ile yurt müdürlüğüne yüründü. Daha sonra yurttaki hijyenik olmayan yemekler ve fahiş fiyat oranları protesto edilmeye başlandı. Örneğin bayat ekmeğe, yemeklerde böcek ya da yabancı maddelere rastlanmaya başladık. Bunları protesto edip Rektörlüğe doğru yürüyüşe devam ettiler. Rektörün evinin önündeki toplandık ve Rektör aşağıya inmek zorunda kaldı. Sizlerle bir araya gelip sorunlarınıza çözüm bulmaya çalışacağız, yemek fiyatlarını da Ankara KYK Müdürlüğü ile görüşmelere başlayacağım deyip aslında öğrencileri susturmaya çalıştırdılar bence. Ben dün Rektörün konuşmasından pek tatmin olmadım" diyerek anlattı.

Öğrenciler, eğitim ve barınma konusunda yaşadıkları sorunları aşmak için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.