Yüzlerce komünist genç İstanbul’da buluşacak: TKG’den 'Geleceğe Çağrı' konferansı

Türkiye Komünist Gençliği, 2021 yılı yaz toplantısını bu sene Konferans olarak örgütleyeceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda yaz kampı şeklinde gerçekleştirilen etkinliklerden farklı olarak bu yıl üyeleri ve dostlarıyla Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde bir araya gelecek olan TKG, programın iki gün süreceğini duyurdu. Konferans, 7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

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Başlıklarıyla yapılacak 4 toplantıdan oluşan program için TKG Sekretaryası tarafından oluşturulan raporlar, son hâlleriyle birlikte konferansın ardından erişime de açılacak. Şimdiden birçok yoldaş örgütün uluslararası selamlamasını ilettiği konferansın katılımcıları arasında Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) delegasyonu da yer alıyor.

Türkiye Komünist Gençliği, Konferans’ı şöyle duyurmuştu:

“Gençliğin siyasete dair sözü ne olacak?

Eğitim sisteminin çöktüğü, geleceğe dair ümitlerin pamuk ipliğine bağlandığı, ırkçılığın, gericiliğin, doğa katliamlarının hükümet politikasına dönüştüğü düzende olanları seyretmek yeterli olabilir mi?

Türkiye Komünist Gençliği, bu yıl ülkemizde yaşayan milyonlarca genci "geleceğe çağırma" iddiasıyla İstanbul'da toplanıyor. İki gün boyunca örgütlülüğü, çıkış yolunu, geleceği konuşacak ve çok daha güçlü şekilde yeni eğitim yılını karşılayacağız.

Geleceğe Çağrı Konferansı, 7 8 Ağustos'ta Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde.”