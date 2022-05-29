Yüzlerce kişi sarık ve cübbeleriyle tekbir getirerek yürüdü, 'Şeriat is loading' diye paylaşıldı

İstanbul'da Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camii Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 393 kişi için "icazet töreni" yapıldı. Yüzlerce kişi, cübbe ve sarıklarıyla cami önündeki caddede tekbirler atarak yürüdü.

Yürüyüşün görüntülerini İsmailağa cemaatinin sosyal medyada önde gelen isimlerinden Müdafaii İslam Hareketi Başkanı Erdem Özveren paylaştı. Özveren paylaşımında “Şeriat is loading…”(Şeriat yükleniyor…) ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa ve Arnavutköy'de

Bulunan 2 Yeşil Camii'den

Bu Yıl 393 Hâfız-ı Kelâm Çıktı..



Şeriat is Loading ... 😉 pic.twitter.com/LfwKMLbys7 — Erdem Özveren (@571ErdemOzveren) May 28, 2022

Evrensel'de yer alan habere göre "şeriat is loading" yazarak paylaşım yapan Erdem Özveren'e 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı "Sosyal Medya Ödülleri ve Medya Platformu Büyük Sosyal Medya Çalıştayı"nda ödül verilmişti. Haber 7'de yer alan haberde Özveren'den "Sosyal Medyada Yaptığı Gündemler İle Milli Ve Manevi Değerlerimizi Koruyan" denilerek bahsedildiği görüldü.