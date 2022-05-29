Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak Seda Sayan: İnşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmaz

Konseri gericilerin hedef göstermesi nedeniyle iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Isparta'da sahneye çıkacak olan ve Erdoğan ailesine yakınlığıyla bilinen Seda Sayan, eleştiriler sonrası açıklama yaptı.

Belediyenin Mosso'nun bir sahnesinde yaptığı parmak hareketinden dolayı konseri iptal ettiğini ileri süren Sayan, "Sahne alacağımı menajerimden öğrendim, Melek inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmaz" dedi.

Eleştirilerin ardından 2. Sayfa programına açıklama yapan Seda Sayan, şunları söyledi:

"Sanatçıların konser takvimini menajeri belirler. Ben haftanın beş günü zaten full çalıştığım için bazen havaalanında öğreniyorum konser yeri ve bilgilerini. Menajerim Osman Yuvacı anlaşmayı yapmış Melek kardeşimle ilgili araştırmayı yaptığımda Melek'in sanatına ya da kadınlığına değil bir konserinde kadınlar ile ilgili konuşurken yaptığı parmak işaretinden dolayı Isparta Belediyesi'nin tepki gösterdiğini öğrendim. Melek adına merak edip o hareketi videodan izledim. Bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmamasını dilerim."