Melek Mosso'ya dönük konser yasağının ardından Funda Arar ve Derya Uluğ festivalden çekildi

Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında 3 Haziran'da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri gericilerin hedef göstermesi üzerine iptal edilmişti. Aynı festivalde yer alan Funda Arar ve Derya Uluğ'ysa sosyal medyadan konser vermeyeceklerini açıkladı.
Arar açıklamasında, "Çok değerli Isparta’lılar. 5 Haziran Pazar akşamı, konserde sizlerle beraber olamayacağız. Başka konserlerde buluşmak üzere…" dedi.
Uluğ ise açıkalmasında, "Bizlerle buluşmayı bekleyen Isparta halkına sevgilerimi yolluyorum. Başka bir zamanda birlikte şarkılar söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Festivalde Mosso yerine ise Seda Sayan'ın sahne alacağı açıklanmıştı.