'Yüzde 7 seçim barajı AKP'nin MHP'ye hediyesi'

Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin, yüzde 7 olacağı belirtilen seçim barajına ilişkin açıklamada bulundu.

“Bu baraj, parlamentoyu yok sayan Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin bir an önce gitmesi gerektiğinin göstergesi" diyen Şahin, "İktidarın küçük ortağının talebi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi’ne yapılan bir jesttir. İktidar sadece yüzde 7’lik seçim barajını ülkenin gündemine getirmekle turpun büyüğünü heybede bırakmaktadır. İlgili yasa teklifi parlamentoya sunulmadan iktidar partilerinin gerçek amacı görülemeyecektir. Düzenlemenin mevcut sistemde hiç kimseye bir faydası yoktur. Sadece MHP’nin tek başına seçimlere girebilmesi konusunda psikolojik eşiği geçtiğini göstermektedir" ifadesini kullandı.