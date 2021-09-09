'İttifakta çatlak' tartışması sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP'li Cihan Paçacı’nın kendisine ilişkin “Tekil konuşuyor” sözleriyle alevlenen “ittifakta çatlak” tartışmalarını Cumhuriyet’ten İpek Özbey'e değerlendirdi.

“İttifakta sorun yok” diyen Kılıçdaroğlu, “Havuz medyası Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kazanacağını biliyor, acaba biz bu ittifakın içine nasıl nifak sokabiliriz diye çabalıyor. İttifakın bütün bileşenleri bu konuda son derece dikkatli” ifadesini kullandı.

İttifakı oluşturan partilerden birinin genel başkanının tüm partiler adına konuşmasının doğru olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ben veya başka bir partinin genel başkanı, ittifakı oluşturan bütün partiler adına konuşamaz. Bu saygısızlık olur. Ortaklaştığımız konularda, elbette ortak ses çıkarmalıyız. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Kaldı ki bu konularda, parti içerisinde yürütülen çalışmaların yanı sıra, ittifakta bulunan partiler ile de temas halindeyiz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşüp görüşmediğini sorusuna ise, “Görüşüyoruz, Sayın Akşener ile belli aralıklarla görüşüyoruz. İttifakla ilgili herhangi bir sorun yok” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, CHP heyetinin Barzani ziyaretini de şöyle değerlendirdi: “Biz Türkiye’yi yönetmeye talibiz. Dolayısıyla Ortadoğu’da terörü bitirmek istiyoruz. Ortadoğu’ya barışı ve huzuru getirmek istiyoruz. ‘Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı kurmak niyetindeyiz. Ortadoğu’da kavganın ve terörün biteceği, barışın tesis edileceği bir atmosferi yaratacağız. Bu görüşmelerin temel hedefi bu. Biz sadece bölgesel Kürt yönetimiyle değil, Türkmenlerle de görüştük. Ezidilerle de görüştük. Bölgeye barışı sağlamak için kendi anlayışımızı bölgenin aktörlerine anlattık. Seçimden sonra Irak’a da gideceğiz.”