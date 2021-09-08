'Arsızlık değil, insanlık kazanacak!'

'Siz en iyisi insan kalmayı tercih edin. Dayanışmayı örgütleyin. Kötülüğe prim vermeyin. Mücadele edin. Aptalların kazanabildikleri paralara öykünmenin de aptallık olduğunu çekinmeden söyleyin'

Haber Merkezi

TKP'nin günlük gazetesi Boyun Eğme, partinin 12 Eylül'de İstanbul Kartal'da gerçekleştireceği mitingi manşetine taşıdı.

Boyun Eğme'nin "Arsızlık değil, insanlık kazanacak!" başlıklı manşet yazısının bir bölümü şöyle:

"İş çıkışı soluklanmak için yol üzerinde bir kafeye oturdunuz. Açtınız gazeteyi; elektriğe gelen bilmem kaçıncı zam var ilk sayfada, çevirdiniz sayfayı burada da bir buçuk yıl aradan sonra okumak için memleketlerinden ayrılıp başka bir kente giden üniversite öğrencilerini bekleyen, iki kata varan kira artışları anlatılıyor. Canınız sıkıldı; çevrenize bakınırken gözünüz açık olan televizyona, ekranda 'şahlanmaktan, çağ açmaktan' bahseden, 'almış yürüyen ülkenin önünü kesen komünistlere' ateş püsküren bir düzen sözcüsüne takıldı. İzlemeye başladınız…

'Sevgili vatandaşım. Bak ne diyor ünlü futbolcumuz: 'Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var.' Dinleyin siz de Rıdvan Dilmen’i. Siz de küçümsemeyin parayı. Hemen NTV’ye başvurun spor yorumculuğu için. 5 yıllık anlaşma önerin, yıllık da 2 milyon dolar talep edin. Referans kısmına da Rıdvan Dilmen’i ekleyin. Formda, eklemek istedikleriniz bölmesi varsa, 2010 yılı ücretlerini referans aldım, enflasyon farkı bile eklemedim deyin. NTV’de çalışmak istemezseniz, TRT’yi deneyin. Sakın, talebinizi, milyon dolar altında vermeyin.

...

Siz en iyisi insan kalmayı tercih edin. Dayanışmayı örgütleyin. Kötülüğe prim vermeyin. Mücadele edin. Mücadelenizi paylaşın. Aptalların kazanabildikleri paralara öykünmenin de aptallık olduğunu çekinmeden söyleyin. Siz sevdiklerinize baktığınızda, sevdikleriniz de size baktığında, görülen ve hissedilen; umut, heyecan ve kararlılık olsun.

12 Eylül Pazar günü saat 17.00’de İstanbul’da Kartal Meydanı’nda gerçekleşecek olan mitingde birbirimizin gözlerine bakmayı sakın ha unutmayalım. Bizi küçümseyenlere, hiç de hafife alınamayacağımızı gösterelim."

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