TKP'nin günlük gazetesi Boyun Eğme, partinin 12 Eylül'de İstanbul Kartal'da gerçekleştireceği mitingi manşetine taşıdı.
Boyun Eğme'nin "Arsızlık değil, insanlık kazanacak!" başlıklı manşet yazısının bir bölümü şöyle:
Haber Merkezi
'Arsızlık değil, insanlık kazanacak!'
'Siz en iyisi insan kalmayı tercih edin. Dayanışmayı örgütleyin. Kötülüğe prim vermeyin. Mücadele edin. Aptalların kazanabildikleri paralara öykünmenin de aptallık olduğunu çekinmeden söyleyin'
Haber Merkezi
TKP'nin günlük gazetesi Boyun Eğme, partinin 12 Eylül'de İstanbul Kartal'da gerçekleştireceği mitingi manşetine taşıdı.
Boyun Eğme'nin "Arsızlık değil, insanlık kazanacak!" başlıklı manşet yazısının bir bölümü şöyle: