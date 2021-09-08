'Bu düzen değişmeli' diyenler Kartal Mitingi'nde buluşuyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 12 Eylül'de İstanbul Kartal'da bir miting gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Ankara Doğukent Semt Evi de paylaştığı video ile boyun eğmeyenleri Kartal Mitingi'ne davet etti.

"Şimdi sosyalizm zamanı" sloganıyla duyurulan mitingde TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu konuşma yapacak, müzisyen Gülcan Altan, Los Obreros müzik topluluğu, Yapıcılar müzik topluluğu, tiyatro sanatçısı Orhan Aydın ve şair Tuğrul Keskin sahne alacak.