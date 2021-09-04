TKP'nin 12 Eylül'de Kartal'da düzenleyeceği mitingin programı açıklandı

Türkiye Komünist Partisi, 12 Eylül'de, İstanbul Kartal'da bir miting gerçekleştireceğini duyurmuştu.

"Şimdi sosyalizm zamanı" sloganıyla duyurulan ve "Halkımıza çağrımızdır; bu çürümüş düzene ve yalanlarına boyun eğmeyelim, 12 Eylül’de Kartal’da eşit, özgür ve aydınlık Türkiye için bir araya gelelim. Bugün yaşadığımız kabustan uyanmak için eşit ve özgür bir geleceğe inanın" denilen mitingin programı açıklandı.

Buna göre mitingde TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu konuşma yapacak.

Yine mitingde müzisyen Gülcan Altan, Los Obreros müzik topluluğu, Yapıcılar müzik topluluğu, tiyatro sanatçısı Orhan Aydın ve şair Tuğrul Keskin sahne alacak.

İnsanın değersizleştiği, kaynaklarımızın yağmalandığı bu bozuk düzene karşı #ŞimdiSosyalizmZamanı demek için 12 Eylül Pazar günü Kartal Meydanı'nda buluşuyoruz: Erteleme, oyalanama, azıyla yetinme! pic.twitter.com/hpOeAiPTwF — TKP (@tkpninsesi) September 4, 2021