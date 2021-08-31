TKP'den devrimci cephe çağrısı: Yalnız olmadığımızı biliyoruz

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi "yeni bir cephe açılmalıdır" başlıklı bir çağrı yaptı.

"Yalnız olmadığımızı biliyoruz" denilen açıklamada "halkta hiçbir umut ve heyecan yaratmayan, ilkesiz pazarlıklar ve kişisel hesaplarla kirletilmiş bir siyaset kültürünü reddeden, içine her tür düşünce ve eğilimin tıkıştırıldığı çürük ittifakların parçası olmayı kabullenmeyen siyasi güçlere, bir devrimci cephe çağrısı yapmaktadır" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

Yeni bir cephe açılmalıdır.

Bu cephe, bağımsız bir Türkiye isteyenlerin cephesi olmalıdır. Bağımsız bir Türkiye, NATO’dan çıkmış bir Türkiye’dir. Bağımsız bir Türkiye, yabancı üs ve askerlerden arındırılmış bir Türkiye’dir. Bağımsız bir Türkiye, Avrupalı emperyalistlere yüz vermeyen bir Türkiye’dir. Bağımsız bir Türkiye, Amerikancılığın kökünün kazındığı bir Türkiye’dir. Bağımsız bir Türkiye, uluslararası tekellerin belinin kırıldığı bir Türkiye’dir.

Bağımsız bir Türkiye konusunda eğilip bükülmeyen, kırmızı çizgilerini kalın kalın çizmiş bir cephe açılmalıdır.

Türkiye’de yeni bir cephe açılmalıdır ve bu cephenin bayrağında kocaman harflerle LAİKLİK yazmalıdır. Dinsel kuralların siyasete ve kamu yönetimine müdahalesine itirazdır laiklik. Gericiliğe, yobazlığa hiçbir “hafifletici sebep” tanımadan güçlü bir karşı koyuş, bir direnmedir laiklik. İnsanların inanç ve ibadet özgürlüğünü temel bir insan hakkı olarak gören ama inanç sistemlerinin devlet yönetiminde yeri olmadığını bilenlerin vazgeçilmez ilkesidir laiklik.

Laikliği sulandırmayan, halkımıza yobazlarla iyi geçinmeyi dayatanlara boyun eğmeyen bir cephe açılmalıdır.

Yeni bir cephe, emeğin cephesidir. İnsanın insanı sömürmesi en büyük alçaklıktır. Bunun ortadan kaldırılması uzak bir geleceğin sorunu değildir. Yoksulluk, işsizlik, eşitsizlik sermaye düzeninin marifetidir. Çalışma saatlerinin uzaması, iş cinayetleri, doğanın tahrip edilmesi, eğitim ve sağlık sistemindeki çöküş, doğrudan kapitalizmin sonucudur. Bugünkü düzen yıkılmadan bu sorunların çözülebileceğini iddia eden siyasetçilere “yalan söylüyorsunuz” demekten çekinmeyenlerin cephesidir ihtiyacımız olan.

“Hepimiz aynı gemideyiz” palavrası ile ülkemizdeki ve dünyadaki adaletsizliği perdeleyenlerle yollarını ayıran bir cephe açılmalıdır.

Türkiye’nin bu cesarete ihtiyacı vardır. Türkiye Komünist Partisi, halkta hiçbir umut ve heyecan yaratmayan, ilkesiz pazarlıklar ve kişisel hesaplarla kirletilmiş bir siyaset kültürünü reddeden, içine her tür düşünce ve eğilimin tıkıştırıldığı çürük ittifakların parçası olmayı kabullenmeyen siyasi güçlere, bir devrimci cephe çağrısı yapmaktadır.

Bu cephe, önceliği, yaklaşık 20 yıldır ülkeyi her açıdan geriye götürüp karanlığa mahkûm eden AKP iktidarını yenilgiye uğratmaya vermeli, bu konuda öncülük üstlenmeli, bu çürümüş yönetime karşı ayağa kalkan işçinin, köylünün, kadınların, gençlerin sesi olmalıdır.

Bu halkın sesidir. O halde emperyalistlerle flört etmeyecek, gericiliğe taviz vermeyecek, sömürücü patronlara el uzatmayacaktır. AKP’den kurtulayım derken ülkemizin başını yeni belalara sokacak seçeneklere meyletmeyecek bir cephe içindir çağrımız ve biliyoruz ki TKP bu düşüncede yalnız değildir.

Türkiye’nin aydınlık yarınlarını kurtarmak, yeni bir ülke kurmak, Cumhuriyet fikrini emekçi halkın ellerinde yükseltmek için, güçlerimizi birleştirmek görevimizdir.

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite