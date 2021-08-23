TKP 2021 konferansını tamamladı: Emekçi halkı çaresiz bırakmayacağız

Türkiye Komünist Partisi, 2021 Konferansı'nı 21-22 Ağustos tarihlerinde İzmir Karaburun'da "Emekçi halkı çaresiz bırakmayacağız" sloganıyla gerçekleştirdi.

Türkiye'den ve yurt dışından örgüt yöneticilerinin katıldığı konferansta ülkede ve dünyadaki tabloya ilişkin değerlendirmeler yapılırken, buraki tartışmalar ışığında çeşitli kararlar alındı.

Önümüzdeki süreçte partinin yeni bir atılım dönemine gireceğinin altı çizildi, çok sayıda yeni semtevinin ve parti örgütünün açılma kararı kayıt altına alındı.

Konferansta ayrıca 12 Eylül tarihinde İstanbul'da bir miting gerçekleştirilmesi kararı alındı.

'TKP olası gelişmeleri, tüm seçeneklerle masaya yatırdı ve kararlar aldı'

Partinin İzmir'de gerçekleştirdiği konferansla ilgili TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan soL'a açıklamalarda bulundu.

Türkiye Komünist Partisi'ni diğer partilerden farklı kılan noktalardan birinin, programına, hedeflerine, ilkelerine bağlı kalması olduğunu vurgulayan Okuyan, bu tutumun partiyi gündelik gelişmeler karşısında daha güçlü kıldığına işaret etti.

"Bugün dünyada ve Türkiye'de yaşananlar her defasında sil baştan değerlendirmeye ihtiyaç duymayacak kadar köklü, tarihsel nedenlerin sonucu" diyen Okuyan, "Emperyalist sisteme, kapitalist sömürü ilişkilerine, eşitsizliğin kaynaklarına ilişkin açık bir düşünceniz varsa, meselenin özünü kavramışsanız güncel gelişmeler karşısında şaşkınlığa düşmez, sağa sola savrulmazsınız. En azından elinizde güçlü bir çerçeve vardır” dedi.

Okuyan, “Bu sayede TKP, her ihtiyaç duyduğunda güncel gelişmeleri daha büyük bir cesaret ve ayrıntıyla değerlendirip kendi siyasal ve örgütsel hedeflerini gözden geçirme fırsatı yakalıyor. Bu yılki düzenlediğimiz konferansta Türkiye Komünist Partisi Türkiye siyasetinde yakın dönemde yaşanabilecek olası gelişmeleri, tüm seçeneklerle masaya yatırdı ve bunların her birine dönük partinin müdahale ve mücadele araçlarını tartışıp kararlar aldı" diye konuştu.

'Sömürü, adaletsizlik, zorbalık var oldukça bize rahat uyku yok bu dünyada'

Partinin 2017'den bu yana sistematik bir biçimde emekçi halk içindeki varlığını, örgütlülüğünü artırmak için bir dönüşüm içinde olduğunu, bu süreçte geliştirilen araçların isabetli olduğunu, sonuç aldığını rahatlıkla söyleyebileceklerini dile getiren Okuyan, "Kuşkusuz biz azla yetinecek, küçük başarılarla avunacak bir parti değiliz. Sömürü, adaletsizlik, zorbalık var oldukça bize rahat uyku yok bu dünyada. Ayrıca kendimize yakıştıramadığımız eksikliklerimiz var. Bunları samimiyetle dile getirmek ve çözüm üretmek zorundayız. Zaten bir parti kendi sorunlarının üzerini örtmediği, örtmeye ihtiyaç duymadığı zaman gelişir. Bu açıdan devrimci bir heyecanla, dürüst, olgun bir konferans düzenlemiş olduk" ifadesini kullandı.

'Binlerce yeni gönüllü daha katılıyor partimiz saflarına'

Okuyan konferansa ilişkin değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yüzlerce örgütümüzün yöneticilerinin ortaya çıkardığı irade, ülkemiz için büyük bir şanstır. Parti semt evleri, işçi evleri, köy evleri açmaya devam ediyor, bunu daha da hızlandıracağız. Binlerce yeni gönüllü daha katılıyor partimiz saflarına. Patronların Ensesindeyiz işçilerin patronlar karşısında çok önemli bir hak arama silahı olarak daha etkili hale geliyor. Örgütlerimiz Dayanışma Komiteleri ve Kadın Dayanışma Komitelerinin kurulmasına öncülük ediyor. AKP iktidarının gerçek yüzünü fark eden yurttaşlarımız ve muhalefetin gerçek bir çözüm üretemeyeceğini anlayan emekçiler bütün bu platformlarda partimizle birlikte hareket ediyor. 'Bu ülkede komünizmin şansı olmaz' diyenleri parti örgütlerine çayımızı, kahvemizi içmeye çağırıyoruz; umudu, dayanışmayı ve yaşanası bir ülke hedefini nasıl yeşerttiğimize kendileri tanık olsunlar."

12 Eylül'de Kartal'da miting

TKP'nin 10 Eylül'de 101 yaşına gireceğini hatırlatan Okuyan, yeni bir atılım dönemine girdiklerine vurgu yaparken, "Bu dönemin bir anlamda başlangıcı 12 Eylül'de İstanbul'da Kartal Meydanı'nda yapacağımız miting olacak. Bu ülkeyi karanlığa, sömürüye, emperyalizme, zorbalığa, adaletsizliğe teslim etmek istemeyenleri bekliyoruz. Sözümüz, sesimiz, emekçi halkı çaresiz bırakmamak içindir" dedi.