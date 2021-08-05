TKP'den dayanışma komiteleri için çağrı videosu

TKP, bir video yayınlayarak, ülkede süren yangınlara karşı yurttaşları dayanışma komiteleriyle birlikte hareket etmeye çağırdı.

TKP, videolu paylaşımında, "Türkiye günlerdir yanıyor. Halk sahipsiz. Dayanışma Komiteleri bu çaresizliğe son verip ortak hareket etme kültürünü geliştirmek üzere yurttaşlarımızı büyük halk seferberliğine çağırmaktadır. 'Ben de varım' diyorsanız bize ulaşın!" dedi.