TKP'den Başkale'deki sel mağdurlarıyla dayanışma

Yangınlara karşı kriz masaları kurarak dayanışmayı büyüten TKP'den bir örnek de Van'dan geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinden sonra evsiz kalan Başkale köylüleri ile iletişime geçen Van Seyit Fehim Arvasi Semtevi Başkale ilçesindeki On İki Dere Mezrası köylüleri ile bir araya geldi.

TKP'nin başlattığı dayanışma kampanyasının devam ettiği bildirildi.











'Bazı köylere yardım ulaşmadı'

Sel mağduru köylülere dayanışma malzemeleri götüren semtevi gönüllüleri köy halkının yaşadığı sorunların takipçisi olacaklarını ve köylülerin olası ek ihtiyaçları konusunda da temas halinde olacaklarını söyledi. Köylere AFAD dışında herhangi bir yardımın gelmediğini belirten köylüler, gelen yardımların sınırlı olduğunu bazı köylere ise hiç ulaşmadığını ifade etti.

Seyit Fehim Arvasi Semtevi gönüllüleri bu süreçte emekçilerle dayanışmaya devam edeceklerini ve iktidarın görmezden geldiği her bir emekçiyle omuz omuza duracaklarını dile getirdi.