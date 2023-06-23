'Yüzde 15 faize Batı sermayesi gelmeyeceği için BAE'de mi döviz arandı?'

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın beklentilerin altında bir artışla politika faizini yüzde 15'e yükseltmesini ve faiz kararının olduğu günü Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) geçiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Körfez ülkesine ziyaretini değerlendirdi.

Aktaş, yazısında, faize ilişkin tahminlerin daha yüksek olduğunu hatırlatarak "Beklentiler çok daha yukarıda bir faiz açıklanacağı yönündeydi. Klasik ifadeyle dağ fare doğurmuştu. Çoğunluk yanıldı... Ben de... Ben faizin en az yüzde 20, muhtemelen de yüzde 25 dolayında belirleneceği tahmininde bulunmuştum. Hatta yüzde 35-40 dolayında tahminler de vardı. Ama acaba yanılan daha yüksek oran tahmin edenler mi, yoksa Merkez Bankası mı? Ama ya Merkez Bankası yanılmış, daha yüksek olması gereken oranı bu düzeyde açıklamışsa! Yoksa Merkez Bankası da daha yüksek bir oranın gerekliliğini görüyordu da ancak buraya mı çıkabildi? Eyvah ki eyvah!" dedi.

BAE ziyareti

Aktaş, Yılmaz ve Şimşek'in BAE ziyaretinin zamanlamasına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sahi bu arada önceki akşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek niye apar topar BAE’ye gitmişti ki?

Merkez Bankası’nın dün açıkladığı faiz kararı önceki akşamdan belliydi ve bu oranla öyle İngiltere’den, ABD’den para bulunamayacağı görüldüğü için mi can suyu olması için BAE’den döviz bulunmaya çalışılacaktı?

Hani biz faizi artırınca yabancı fonlar Türkiye’ye akmayacak mıydı? Yüzde 15 çok önceden kararlaştırılmış ve böyle bir oranla yabancı fonların ilgisinin hiç mi hiç çekilemeyeceği görüldüğü için mi yeniden Körfez ülkelerine dönülmüştü?"