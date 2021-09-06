TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme "Yüz yüze eğitimin devam etmesi için AKP'nin ensesindeyiz" manşetiyle çıktı.

"Seyredersek bu iktidar yine bildiğini okuyacak" denilen manşet yazısında "Halkımızı TKP Semt Evlerinde kurulan Dayanışma Komitelerine katılarak mahallemizdeki okullarda eğitimin sağlıklı devam edebilmesi için birlikte hareket etmeye davet ediyoruz" çağrısında bulunuldu.

Boyun Eğme'de şu değerlendirmeye yer verildi:

"Tüm kademelerde yüz yüze eğitim nihayet başladı. Çocuklarımız on beş ay sonra okullarına dönüyor. Pandemide emekçi halkın sağlığı, iş ve gelir güvencesini değil patronların kazancını önceleyen AKP, Türkiye’yi okulları en uzun süre kapalı tutan ülke yaparak eğitimde de sınıfta kaldı. Şimdi tüm veliler okulların güvenli bir şekilde açık tutulmasını, eğitimin kesintisiz yüz yüze devam etmesini bekliyor. Okullarda yeterli derslik, öğretmen, gerekli temizlik ve hijyen malzemesi temini başta olmak üzere hükümetin sorumluluklarını yerine getirmesi gerek.

Ama seyredersek bu iktidar yine bildiğini okuyacak. Eğitim hakkımızı bir kez daha patronların kâr hırsına ve iktidarın keyfi uygulamalarına teslim etmeyelim.

Halkımızı TKP Semt Evlerinde kurulan Dayanışma Komitelerine katılarak mahallemizdeki okullarda eğitimin sağlıklı devam edebilmesi için birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

Çocuklarımızın eğitim hakkı için AKP’nin ensesinde olacağız.

TKP’nin mahallelerde kurduğu Dayanışma Komiteleri’ne katılmak için https://www.tkp.org.tr/iletisim/ adresin-

deki formu doldurabilir, 0312 417 29 68 nolu telefonu arayabilir, [email protected] adresine e-posta atabilirsiniz.

Aç kapa yapma, görevini yap!

Hükümet pandemiyi gerekçe göstererek okulları bir buçuk sene boyunca kapattı. Okulların sağlıklı koşullarda açık tutulması çocukların hem akademik hem ruhsal hem de sosyal gelişimi için en öncelikli mesele olarak görülmeliyken ilk gözden çıkarılanlar okullar oldu.

Okulların kapanmasının nedeni pandemi değil, bunca yıldır eğitim alanına hakim olan piyasalaşmaydı. Paranın saltanatının sürdüğü yerde kamu çıkarına yer yoktur; orada planlama olmaz, bilimsel yaklaşım olmaz, o çok kullanılan ifadeyle çocukların 'en yüksek yararı' gözetilmez.

Şimdi bir buçuk senenin ardından okullar açıldı ve ne çocuklar, ne öğretmenler, ne de ebeveynler yeni bir kapanmaya tahammül edemez. Meseleye kamucu bir anlayışla yaklaşılması, bilimsel temelde bir planlama yapılması mümkünken okulların tekrar kapanması için hiçbir gerekçe öne sürülemez.

Türkiye’nin emekçi halkı eğitimin sağlıklı koşullarda sürekliliği için ısrarcı olmalıdır.

Bu mümkün.

Bu ülkenin kaynakları eğitimin herkese eşit ve ücretsiz bir şekilde sağlayabilecek yeterlilikte. Her öğrenci kendi mahallesinde sağlıklı koşullarda nitelikli eğitim alabilir. Bunun için özel okul patronlarına verilen milyonlarca liralık teşvikin ve imam hatiplere ayrılan kaynakların çocukların eğitim hakkı için kullanılması yeterli. Böylece dersliklerin sayısı artırılabilir, öğrenciler için mevcudu azaltılmış sınıflarda rahat eğitim ortamları yaratılabilir, yeterli maske, dezenfektan ve temizlik malzemesi temin edilebilir, binlerce atanmayan öğretmenin eğitim seferberliğine dahil edilmesi mümkün hâle getirilebilir.

Ve elbette yaygın aşılama konusunda daha kararlı adımlar atılmalıdır. Pandeminin ülkemizde ve tüm dünyada ulaştığı boyut itibariyle çözümün hızlı ve etkili aşılama olduğu artık aşikâr. Bu süreçte daha fazla gecikmeden başta öğretmenler olmak üzere tüm okul personelinin aşılanması sağlanmalıdır.

MEB’den öğrenci başına 20 TL hijyen ödeneği

Pandemi sürecinde okulları uzun süre kapatmış olmanın vebalini taşıyan Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönemde okulları açarken gerekli tedbirleri almak bakımından –mış gibi yapmaya devam ediyor. MEB’in okullara 'temizlik ve hijyen ödeneği' altında ayırdığı kaynak belli oldu. Okulların kayıtlı öğrenci başına ayırdığı harcama tutarının 20 TL’den ibaret olduğu ortaya çıktı."