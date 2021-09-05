İkili öğretimle birlikte öğrencilerin çıkış saati 21.50'yi bulacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Şubat 2018 tarihinde aldığı karar ile Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi’nin, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanmak üzere haftalık 40 ders saati olacak şekilde düzenlemesine karar verdi.

Bir sınıfta 40'tan fazla öğrenci ders görecek

23 Mart 2020 tarihinde tekrar değiştirilen düzenlemeyle, Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programlarında haftalık ders saati sayısı 43’e çıkarıldı. 2020-2021 Eğitim öğretim yılında başlayan uygulamanın etkisinin, pandemiden dolayı geçen yıl yüz yüze eğitim başlamadığı için fiili olarak hissedilmezken, bu yıl artan öğrenci sayısı ile birlikte meslek liselerinde derslik ve bina yetersizliğinin ortaya çıktı.

Anadolu Meslek Liselerinde artan öğrenci sayısı ile birlikte sınıf mevcutları 40 kişiyi geçmekte.

Okul çıkış saati gece 21.50'yi bulacak

Bina ve derslik yetersizlikleri yaşayan okullarda ikili öğretime geçilirken, öğrencilerin okula giriş saatleri ve çıkış saatleri de belli oldu. Buna göre, ikili öğretime geçilen Anadolu Meslek ve Teknik liselerinde sabahçı olan öğrenciler sabah saat 7’de derse başlarken öğlenci olan gruplar ise gece saat 21.50’de okuldan çıkacaklar.

Bazı okullarda dersler 80 dakika olacak

İkili öğretimin gelmesiyle birlikte okul giriş ve çıkış saatlerini düzenlemekte zorluk yaşayan okul idareleriyse çözüm olarak derslerin blok olarak 80 dakika işlenmesine karar verdi.

Mart 2020 tarihinden bu yana okulları kapalı tutan Milli Eğitim Bakanlığı, pandeminin sürdüğü bu dönemde 40 kişilik sınıflarda 80 dakika ders işlenmesine herhangi bir alternatif sunmazken bu durum tüm öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit ediyor.

İmam hatiplere yönlendirme

Anadolu Meslek ve Teknik Liselerde yaşanan problemin kaynağında artan ders yükü ile birlikte bina ve derslik sayısı yetersizliği bulunuyor. Öte yandan imam hatipler bu sorunla yüzleşmek zorunda bırakılmıyor.

Tüm kaynakları imam hatip liselerine aktaran AKP iktidarı, öğrencilerin imam hatip liselerini tercih etmelerini umarken bu yıl da bu liselere yönelik tercihler oldukça düşük seyretti.