6 Eylül'de başlayacak yeni bir eğitim öğretim yılı öncesi Birlik Sendikası dikkat çekici bir video mesaj yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda özel okul öğretmenleri, "Patronlara boyun eğmeyeceğiz. Tüccar değil eğitimciyiz!" dedi.

Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Bürosu, "Özel okul öğretmenleri olarak bizim, haksız hukuksuz uygulamalarla kaybedecek bir yılımız daha yok!" açıklaması yapmıştı: