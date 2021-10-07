'Yüz yüze eğitim neden şart?'

Dr. Tomris Cesuroğlu, pandemi boyunca hem çocuk bakımı hem de eğitiminde büyük zorluklar yaşayan ebeveynlerin sorularına yanıt veriyor.

Kadın Dayanışma Komiteleri tarafından düzenlenen buluşma bu akşam saat 21.00'de online olarak yayınlanacak: