Dr. Tomris Cesuroğlu, pandemi boyunca hem çocuk bakımı hem de eğitiminde büyük zorluklar yaşayan ebeveynlerin sorularına yanıt veriyor.
Kadın Dayanışma Komiteleri tarafından düzenlenen buluşma bu akşam saat 21.00'de online olarak yayınlanacak:
Haber Merkezi
Alpaslan Savaş
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
'Yüz yüze eğitim neden şart?'
Kadın Dayanışma Komiteleri Dr. Tomris Cesuroğlu ile 'Yüz yüze eğitim neden şart? Pandeminin yeni döneminde ebeveynleri neler bekliyor' başlıklı bir etkinlik düzenleyecek.
Haber Merkezi
Dr. Tomris Cesuroğlu, pandemi boyunca hem çocuk bakımı hem de eğitiminde büyük zorluklar yaşayan ebeveynlerin sorularına yanıt veriyor.
Kadın Dayanışma Komiteleri tarafından düzenlenen buluşma bu akşam saat 21.00'de online olarak yayınlanacak: