'Yüz yüze eğitim' diye zam yapılmıştı: Bilgi Üniversitesi'nde teorik derslerin uzaktan yapılacağı ortaya çıktı

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin 2021-2022 güz yarılı yılında yüz yüze öğretime geçileceği yönündeki açıklamasına rağmen teorik derslerin uzaktan yapılacağı ortaya çıktı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi yönetimi, kayıt döneminde öğrencilere yaptığı açıklamada 2021-2022 güz yarıyılında derslerin yüz yüze işleneceğini duyurmuştu.

Ancak üniversite öğrencilerinin iddiasına göre üniversite yetkilileri, hukuk fakültesine yeni yerleşen öğrenciler için gerçekleştirdiği oryantasyon programında teorik derslerin bilgisayar ortamından yapılacağını açıkladı.

Bunun üzerine üniversite öğrencilerinden birinin bir üniversite yetkilisine konuyla ilgili gönderdiği e-postaya verilen cevap iddiaları doğruladı.

'Öğrenciler mağdur edildi'

Bu gelişmelerin ardından Bilgili Susmuyor Platformu adı altında sosyal medyadan açıklama yapan öğrenciler, okul yönetiminin bazı derslerin çevrimiçi yapılacak olmasıyla ilgili daha önce öğrencileri bilgilendirmediğini belirterek şehir dışından gelip yüksek ücretlerle kiralık ev ve yurt tutan öğrencilerin mağdur edildiğini ifade etti. Ayrıca öğrenciler, çevrimiçi yapılacağı söylenen ders sayısının YÖK tarafından açıklanan yüzdelik miktarı aştığını belirtti. Üniversite yönetiminden bir an önce resmî açıklama beklediklerini söyleyen öğrenciler, "Okul bu kararıyla bize bir kez daha öğrenci değil müşteri olduğumuzu hatırlatmıştır" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.