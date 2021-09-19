Bakan 'Kapatılan okul yok' demişti: Ordu’da Fen Lisesi uzaktan eğitime geçti

Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Sezgin Yılmaz, Ordu’daki Aybastı Fen Lisesi’nin tüm sınıflarının Covid-19 vakaları nedeniyle önceki gün uzaktan eğitime geçtiğini, bu nedenle lisenin fiili olarak kapandığını açıkladı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Yılmaz, Aybastı Fen Lisesi’ne ait pansiyonun, vakalar nedeniyle yaklaşık bir hafta önce kapatıldığını, önceki gün de tüm sınıflarda vakalar tespit edilmesi nedeniyle uzaktan eğitime geçildiğini söyledi. “Tüm sınıfların 14 gün uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle okul, fiili olarak kapatıldı” diyen Yılmaz, gerekçe olarak da okullardaki yetersiz önlemleri gösterdi.

Bölgedeki bazı okulların güçlendirme gibi çalışmalar nedeniyle boşaltıldığını ancak yerine yenilerinin yapılmadığını, Aybastı Fen Lisesi’nin binasında da bu nedenle toplam 4 okulun eğitim yaptığını aktaran Yılmaz, “Lise tamamen uzaktan eğitime geçti ama 3 okul daha orada eğitim görmeye devam ediyor” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı, 'kapatılan okul yok' demişti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün katıldığı bir televizyon programında, 71 bin 320 okuldan hiçbirinin vaka nedeniyle kapatılmadığını ancak kapatılan sınıflar olduğunu söylemişti. Özer, “Kapatılan sınıf sayısı gayet doğal çünkü toplumdaki vaka sayısı artıyor” demişti.