Yüz binler ateşkes için sokağa çıkmıştı: İsrail'de mahkemeden genel grevi sonlandırma kararı

İsrail'de çalışma mahkemesi, Gazze'de ateşkes talebiyle başlayan genel grevin yerel saatle 14:30'da sona ermesi gerektiğine karar verdi.

İsrail'in en büyük işçi sendikası Histadrut tarafından başlatılan grevin yerel saatle 18:00'de sona ermesi öngörülüyordu.

Faşist bakanlar karardan memnun

İsrail'in faşist ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben Gvir, çalışma mahkemesinin genel grevi sona erdirme kararını memnuniyetle karşıladı.

Ben Gvir, yaptığı açıklamada, "Çalışma Mahkemesi'nin Histadrut'un siyasi grevini durdurma kararından dolayı minnettarım" dedi.

Çalışma mahkemesinin kararı, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de, X hesabındaki bir gönderide "siyasi ve yasadışı" olduğunu iddia ettiği grevin sona erdirilmesi kararını övdü.

Smotrich, açıklamasında, İsraillilerin bugün "sürü halinde işe gittiğini ve artık siyasi ihtiyaçlara köle olmadıklarını kanıtladığını" öne sürdü.

Smotrich, "İsrail ekonomisine zarar gelmesine ve böylece [Yahya] Sinwar ve Hamas'ın çıkarlarına hizmet edilmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, grevi başlatan İsrail'in ana sendikası Histadrut İşçi Federasyonu'nun Başkanı Arnon Bar-David, mahkemenin grevi sona erdirme kararına saygı duyduğunu söyledi.

Rehine yakınları gösterilere devam ediyor

Bu arada gazete, Hamas'ın elinde olan İsrailli rehinelerin birçok yakınını temsil eden bir örgüt olan Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu'nun karara rağmen halkı gösterilere devam etmeye teşvik ettiğini ileri sürdü.

Forum, yaptığı açıklamada, gösterilerin İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndaki varlığının devamını destekleyen bakanların oyu ile ilgili olduğunu belirterek "Bu bir grevle ilgili değil, Netanyahu'nun geçen Perşembe günü kabine kararıyla terk ettiği 101 rehineyi kurtarmakla ilgili" dedi.

Örgüt, ayrıca ülkenin başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ikametgahı da dahil olmak üzere saat 19:00'da birkaç protesto düzenleneceğini duyurdu.

Diğer yandan, İsrail polisinin, Tel Aviv kentindeki bazı protestocuları tutukladığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusunun 6 İsrailli rehinenin Gazze’de ölü olarak bulunduğunu duyurmasının ardından yüz binlerce kişi Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde dün sokağa çıktı.

Rehinelerin ölümünden Netanyahu hükümetini sorumlu tutan İsrailli göstericiler, hükümetten Philadelphi ve Nitzanim Koridoru’ndaki işgal ısrarından vazgeçerek Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamasını talep ediyor.

Tel Aviv’de ana yolları kapatan göstericilere birkaç kez müdahale eden polis en az 15 kişiyi gözaltına almıştı. Tel Aviv’de yaklaşık 300 bin kişinin gösterilere katıldığı belirtilirken, bazı bölgelerde göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut, Gazze’de 6 esirin cesedine ulaşılmasının ardından ateşkes anlaşmasına varılması talebiyle 2 Eylül Pazartesi günü genel grev ilan etmişti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise genel greve katılanların maaşlarının kesileceği tehdidinde bulunarak işçileri işe gitmeye çağırmıştı.