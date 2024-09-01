ABD’nin İsrail’i korumak için gönderdiği savaş gemisi İzmir Limanı’na demirledi!

ABD’nin İsrail’i korumak üzere bölgeye gönderdiği gemilerden biri olan USS Wasp adlı amfibi hücum gemisi bugün İzmir Limanı'na demirledi. "Ülkemizin limanları emperyalistlerin ikmal ve lojistik noktası olamaz" diyen TKP yarın İzmir Limanı önünde buluşmaya çağırdı.

USS Wasp'ın Türkiye’nin ilk amfibi savaş gemisi TCG Anadolu ile 13-17 Ağustos arasında Akdeniz’de ortak eğitim tatbikatı yaptığı, tatbikata USS Oak Hill ve TCG Gökova gemilerinin de katıldığı ortaya çıkmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın kamuoyuna duyurmamayı tercih ettiği tatbikat ABD Donanması’na bağlı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ortaya çıkmıştı.

Bakanlık Perşembe günü yapılan basın bilgilendirme toplantısında "TCG Anadolu ve TCG Gökova ABD Donanma unsurları USS Wasp ve USS Oak Hill ile 13-17 Ağustos'ta Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra etmiştir" açıklamasıyla İsrail'e desteğe gelen savaş gemileriyle ortak eğitim yapıldığını doğrulamış oldu.

ABD gemileriyle icra edilen faaliyet için "tatbikat değil geçiş eğitimi" diyen Bakanlık, bunun "ne İsrail’e faydası ne de Filistin'e zararı" olduğunu ileri sürdü.

Bakanlık aynı toplantıda ABD Donanması'na ait USS WASP amfibi gemisinin 1-5 Eylül arasında da İzmir'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Daha önce Kıbrıs’ın güneyine demirleyen ve adada tepkilere neden olan USS Wasp gemisi bugün İzmir Limanı’na demirledi.

TKP protesto edecek

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yarın İzmir Limanı önünde ABD savaş gemisini protesto edecek.

TKP İzmir tarafından yapılan açıklamada “Ülkemizin limanları emperyalistlerin ikmal ve lojistik noktası olamaz. ABD emperyalizminin ülkemizi ve bölgemizi savaş alanına çevirmesine izin vermeyeceğiz” denildi.

Yarın akşam saat 19.30’da İzmir Limanı önünde buluşma çağrısı yapan TKP İzmir’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD’nin İsrail'i korumakla görevli savaş gemisi USS Wasp, İzmir Limanı'nda demirledi. #Filistin ve Ortadoğu'ya savaş ve yıkım getiren ABD ordusunun savaş gemisinin İzmir Limanı'nda demirlemesini kabul etmiyoruz. Ülkemizin limanları emperyalistlerin ikmal ve lojistik noktası olamaz. ABD emperyalizminin ülkemizi ve bölgemizi savaş alanına çevirmesine izin vermeyeceğiz.

2 Eylül Pazartesi, saat 19.30'da İzmir Limanı önünde buluşuyoruz!”