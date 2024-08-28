‘İkiyüzlü NATO’cular işbaşında’: MSB'den İsrail’e desteğe gelen ABD savaş gemileriyle ortak tatbikat

ABD’nin İsrail’e destek için bölgeye gönderdiği çok sayıda savaş gemisinden ikisinin Türkiye’ye ait savaş gemileriyle Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat yaptığı ortaya çıktı. AKP içinde bu durumun "NATO üyesiyiz, uluslararası dengeleri gözettik" diye savunulduğu belirtildi. "Bu denge değişmeli" diyen TKP, bunun için ABD emperyalizmine ve NATO’ya karşı mücadelenin daha önemli hale geldiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın duyurmadığı ortak tatbikata ilişkin görüntüler ABD Donanması’na ait USS Wasp gemisinin Facebook hesabından paylaşıldı. ABD Donanması tatbikatı “kalıcı işbirliği ve deniz güvenliğine karşılıklı bağlılığın bir göstergesi” olarak niteledi.

Buna göre ABD donanmasına ait USS Wasp adlı amfibi hücum gemisi ile Türkiye’nin ilk amfibi savaş gemisi TCG Anadolu 13-17 Ağustos arasında Akdeniz’de ortak eğitim tatbikatı yaptı. Tatbikata USS Oak Hill ve TCG Gökova gemileri de katıldı.

Tatbikat sırasında USS Wasp’ın komutanı Yüzbaşı Christopher Purcell ile TCG Anadolu’nun komutanı Albay Nadir Kılınç arasında karşılıklı hediye sunumu da yapıldı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin İsrail’e destek için bölgeye savaş ve uçak gemileri göndermesini “şiddet bölgeye daha çok yayılsın diyenlerin işine yarayacak bir vesile” diye nitelemişti.

Ortak tatbikatın ortaya çıkmasının ardından AKP’den ya da hükümetten resmi bir açıklama yapılmadı ancak Milli Gazete’de bugün yer alan kulis bilgisine göre AKP’li kurmaylar ortak tatbikatı "Türkiye’nin NATO üyesi olması ve uluslararası dengelerin gözetilmesiyle" gerekçelendirdi.

TKP: NATO AKP'nin kırmızı çizgisidir

Türkiye Komünist Partisi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamadaysa “NATO, AKP’nin sınırıdır, kırmızı çizgisidir” denildi.

“Uluslararası denge”den kastedilenin dış politikada Türk sermayesinin hareket kabiliyetini artıracak hamleler yaparken NATO üyesi olmanın ABD emperyalizmine karşı getirdiği sorumluluklar çerçevesinin dışına çıkılmaması olduğunun altını çizen TKP, NATO’ya karşı mücadelenin daha önemli hale geldiğini vurguladı.

"İkiyüzlü NATO’cular İş Başında” başlıklı açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye’ye ait savaş gemileri birkaç gün önce Doğu Akdeniz’de ABD gemileriyle birlikte halka açıklanmayan bir askeri tatbikatta yer aldı. O ABD gemilerinden biri, olası saldırılara karşı İsrail’e göğüs germek için oradaydı. Bugün basına yansıyan kulis haberlerinde ise AKP’nin tatbikatın gerekçesini Türkiye’nin NATO üyesi olması ve uluslararası dengelerin gözetilmesi olarak açıkladığı yer aldı."

“Bunu bilmek için açıklama yapmalarına ihtiyacımız yok” denilen açıklamada “NATO, AKP’nin sınırıdır, kırmızı çizgisidir. Uluslararası denge dedikleri şey, dış politikada Türk sermayesinin hareket kabiliyetini artıracak hamleler yaparken NATO üyesi olmanın ABD emperyalizmine karşı getirdiği sorumluluklar çerçevesinin dışına çıkılmamasıdır” diye belirtildi.

Türkiye bir NATO üyesi ülke olarak kaldıkça bu dengenin son durumda NATO lehine bozulmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, AKP’nin İsrail’i tamamen karşısına alamamasının bir nedeninin de bu olduğu vurgulandı.

Açıklamada “AKP, sermaye sınıfının partisi olduğu için İsrail ile ortak tarihsel çıkarlara sahip; aynı zamanda son aylarda giderek baskın hale gelen NATO’cu ve Amerikancı genleri nedeniyle de İsrail’le köprüleri tamamen atamıyor” denildi.

Bu dengenin sürdürülmesi değil bozulması gerektiği vurgulanan açıklamada “Bugün Filistin başta olmak üzere bölgemiz ve ülkemiz açısından uluslararası dengelerin emekçi halk lehine değişmesi için ABD emperyalizmine ve NATO’ya karşı mücadele daha da önemli hale geliyor. TKP bu konuda üzerine düşeni yapacak” ifadelerine yer verildi.