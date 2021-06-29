Yuvalama kumsalında tepki çeken ATV tahribatı

Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) sınırları içinde motorlu araçlarla zevk için tahribat yapılması tepki çekti. Aynı zamanda Kesin Korunacak Hassas Alan ve Nitelikli Doğal Koruma Alanı olan bölge, 1994 yılından bu yana RAMSAR Alanı olarak koruma altında.

Göksu Deltası, sulak alan, kumsal ve karasal ekosistemlerden oluşuyor. Türkiye’nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarının başında gelen Göksu Deltası, 1994 yılında RAMSAR Alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Aynı zamanda Aynı zamanda Kesin Korunacak Hassas Alan ve Nitelikli Doğal Koruma Alanı olan bölgedeki kumul alanlar ise Akdeniz deniz kaplumbağaları (Caretta caretta) için önemli üreme alanlarından biri. Kum zambakları dâhil olmak üzere bölge genelinde yayılış gösteren 507 bitki taksonundan 10’u endemik olarak kayıtlara geçerken aynı zamanda 300’ü aşkın kuş türünün yaşamı da alanın sıkı sıkıya korunmasına bağlı.

Alana araç girişinin yasak olduğunu belirten bir levha

Alanda bulunan uyarı tabelalarından biri

Göksu Deltası ÖÇK Bölgesindeki kuş gözlem kulesi ATV parkı oldu

Zevk için korunan alanda motorlu araç tahribatı

Ancak bunca koruma kalkanına rağmen bölgedeki nüfus hareketinin olumsuz etkilerine maruz kalan Göksu Deltası, insan kaynaklı tahribatlarla karşı karşıya. Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan kumullar üzerinde ve sit alanı vasfındaki koruma alanlarında ATV adı verilen motorlu taşıtlarla tahribat yapılması bölgede yaşayan vatandaşların tepkisini çekiyor.

Göksu Deltası ÖÇK Bölgesinde bir ATV kullanıcısının pozu.

‘Çıplak ayakla basmaya kıyamadığımız yerler'

Bölgede yaşayan Musa Türkmen, koruma altındaki alanda yapılan tahribata tepki göstererek, “Çıplak ayakla basmaya kıyamadığımız yerlere bakın nelerle giriyorlar” ifadelerini kullandı. Korunan alanın kullanımına ilişkin kuralların, bölgeye yerleştirilen uyarı levhalarıyla da açıkça belirtildiğine işaret eden Türkmen, Göksu Deltasının bölgedeki araç kiralama firmalarından edinilen ATV’lerle tahrip edildiğine işaret ederek, “Özel Çevre koruma bölgesi içerisinde, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı kumsallar, endemik bitkilerin tutunduğu kumul alanlar ile göçmen kuşların konakladığı, yerel kuşların yuva yaptığı sulak alanlar, araçların tekerleklerinin zemine olumsuz etki etmediği yer kalmayıncaya kadar, araçların seslerinin geniş düzlükte ulaşmadığı yer kalmayıncaya kadar, bütün bir coğrafya, insanın diğer canlılar üzerinde baskı var ettiği acımasız sürüş güzergâhları olarak kullanılmaktadır” görüşünü dile getirdi.

Kum zambağı gibi çok sayıda bitki türü bölgede varlığını sürdürüyor

Korunan alan araç girişine yasaklanacak

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ise geçtiğimiz günlerde alandaki ATV tahribatının kurum personeli tarafından da tespit edildiği ve alana araç girişinin yasaklanmasına yönelik çalışma başlatıldığını kaydetti.

Alana giren araç sürücülerine trafik cezası geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı’na gönderilen talep yazısında, Göksu Deltası ÖÇK Bölgesi’nde son sportif amaçlı motorlu araçlar ile ATV türü motorlu araçların yaygınlaşmasıyla kumsala girişlerin kontrol edilemez duruma geldiği belirtilerek, “Bu nedenle Göksu Deltası sahilinde araçla giriş çıkışların yasaklanması, giriş çıkış yapanlara trafik cezası düzenlenmesi için gerekli yasal iş ve işlemlerin yapılması” istendi.

UKOME kararının ardından alanda denetim yapılacak

Konuyla ilgili çalışmaların İçişleri Bakanlığı ile Mersin Ulaşım Koordinasyon Merkez (UKOME) bünyesinde sürdüğü bilgisini veren yetkililer, yapılacak yasal düzenlemelerin ardından Göksu Deltası ÖÇK Bölgesi’ne motorla araç girişinin yasaklanacağını, aksi yönde davrananlara ise Jandarma tarafından yapılacak denetimlerin ardından gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını aktardı.