'Ayvalık Tabiat Parkı ranta değil, halka aittir'

Balıkesir'de içinde 22 ada ve koyların da bulunduğu Ayvalık Tabiat Parkı alanının ranta açılması gündemde. Öte yandan parkın içindeki Kestanelibahçe Koyu'nun günübirlik kullanım alanının ihalesinin yapılacağı öğrenildi.

Çam ormanları ve kumsallarla dolu tabiat parkı için bölgede yaşayanlar bir eylem yaptı. Talancılara fırsat vermeyeceğini duyuran yurttaşlara Ayvalık Belediye başkanı Mesut Ergin de destek verdi.

Ergin'in okuduğu açıklama şöyle:

"Doğal güzellikleri rant kapısı olarak görmek, son yılların en bilinen deyimiyle pek bir moda oldu. Karadeniz’de taş ocağı açmak için İkizdere’ye göz dikenler, yaylaların yollarını betonlarla kaplayanlar, gürül gürül akan derelere HES’leri konduranlar, kentimizin yeşil dokusu Karaayıt köyüne maden depolama alanı açanlar bir durun artık!

'Kestanelibahçe Koyu için ihale yapılacak'

Göreve geldiğimiz iki yılı geçen bir zaman diliminde rantçıları püskürtmekten gerçek hizmetlerimizi düşünemez hale geldik. Geçtiğimiz yıl yine günübirlik tesisler için açılan ihaleyi tepkimizi koyarak iptal ettirmiştik. Bugün görüyoruz ki yeni bir rant kapısı daha açılmak isteniyor. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın içerisindeki Kestanelibahçe Koyu günübirlik kullanım alanının ihalesinin yapılacağını öğreniyoruz. Tabiat Parkı rantın değil, halkındır.

Yaşadığımız bu toprakların tek sahibi biz değiliz. Burada yaşayan tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymak zorundayız. Tabiat Parkı halkımızındır, burada yaşayan canlılarındır, işletmelere verilmesini kabul etmiyoruz. Bu ihale, Tabiat Parkı'nın betonlaşmasına yol açacak. Çünkü ardı arkası durmayacak, bunu da biliyoruz. Ama biz bu güzellikleri koruyarak gelecek nesillere taşımaya kararlıyız.

'Belediye olarak da yapılaşmaya karşıyız'

Ayvalık Halkı ve onun temsilcisi Ayvalık Belediyesi olarak Tabiat Parkı içinde, ister ‘Kamping' ister ‘Günü Birlik Koruma Alanı' adı ne olursa olsun, yeni tesislerin oluşmasına ve yapılaşmasına karşıyız. Tabiat Parkı içinde ticari amaçlı hiçbir oluşumu kabul etmemiz mümkün değildir. Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkı ile bu bölgedeki kıyılarımız rantın değil halkın ortak malıdır. Halka kapatılamaz. Ayvalık'ta halka rağmen yaratılmak istenen oldu-bittilere boyun eğmeyeceğiz.

İhalenin iptal edilmesini istiyoruz. Aksi bir durumda yasal platformda her türlü mücadele kararlılığını sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkını ranta teslim etmeyeceğiz."