Yusufeli baraj suyu altında: 'İnsanlar eşyalarını kurtarmaya çalışıyor'

Yapımına 2013 yılında başlanan Artvin Yusufeli Barajı'nın açılışı geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleşti. Türkiye'nin en büyük dünyanın ise 3. büyük barajı olma özelliği taşıyan Yusufeli barajında su seviyesi geçtiğimiz gün 90 metreyi geride bıraktı. Eşyaları sular altında kalan bazı yurttaşlar ise birkaç gün daha müsaade edilmemesine tepki gösterdi.

'Doğduğumuz büyüdüğümüz yerlerdi, hatıralarımız sular altında kaldı'

Yaşadıkları ilçeyi terk etmek zorunda kalan insanlar geride bıraktıkları hatıralara hüzünle bakıyor. Mevcut ilçeden daha yükseğe inşa edilen yeni yerleşim yerlerinin ise eksikleri tamamen giderilmiş değil. "Doğduğumuz büyüdüğümüz yerlerdir buralar. Şimdi bu halini görünce tuhaf oluyor insan. Anılarımız hatıralarımız sular altında kaldı" diyen yurttaşlar ilçenin son haliyle vedalaşıyor.

Yusufeli ilçesi 150 yıllık tarihinde 6 kez taşındı. İlçe sakinleri şimdi ise 7. kez yeniden bir hayat kurmaya çabalıyor. Savaşlar, sınırların değişimi ve yerel yönetimlerin değişmesinin ardından şimdi de baraj suları ilçenin taşınmasına neden oluyor.

'Taşıma önceliğini hayvanlarımıza verdik, şimdi bazı eşyaları suların içinde kurtarmaya çalışıyoruz'

Hayvancılıkla uğraşanlar ise taşınma sürecinde önceliği hayvanları taşımaya vermiş. Yeni inşa edilen ilçe merkezinde ise henüz bu tür örneklerde eksiklikler devam ediyor. Dolayısıyla da taşınma işlemlerinde aksamalar yaşanıyor. Acilen götürülecek teknolojik eşyaları ve hayvanlarını yukarıya taşıyan yurttaşlar ise geri döndüklerinde sokakların sular altında kaldığını fark etti. Geride kalan eşyalarının bazılarını suların içinde bulan yurttaşlar ise yetkililerin aceleci davrandığını düşünüyor.

'Plansızlık var, iki gün daha olsa sıkıntı yaşamazdık'

Yapılan çalışmalar sırasında plansızlıktan şikayetçi olan yurttaşlar ise yekililerin aceleciliğine dikkat çekiyor. Yeni yapılan ilçe merkezinde henüz eksikliklerin tamamlanmadığını, bazı alt yapı ve çevre düzenlemelerinin devam ettiğini ifade eden yurttaşlar taşınma konusunda zamana ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Yükselen sular eski ilçe merkezindeki birçok yerleşim yerini sular altında bırakmaya başladı. Taşınmak konusunda geç kalan yurttaşlar ise hızlıca kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Süreci anlatanlar "Birkaç gün daha ihtiyacımız vardı. Sonuçta iş, güç telaş deyince böyle şeyler aksıyor. Haberimiz olmadı. Buradaki komşular haber verdi sular yükseldi diye. Hemen geldik sokaklara kada yükseldiğini gördük. Bir plansızlık var ortada" diyor.

29 Mart 2023 tarihi itibarı ile Yusufeli'nde su yüksekliği 90 metreye, biriken su miktarı ise 134 milyon metreküp seviyesine ulaştı.

'Taşınma devam ederken sular yükseldi, şimdi yeni bir şehirde hayata başlıyoruz'

Suların hızla yükseldiğini ifade eden Yusufelililer eşyalarını taşıma sürecinde suyun hızla yükseldiğini ifade ediyor. Eriyen kar sularının ve yağmurların suyun birikme dönemini hızlandırdığını ifade eden yurttaşlar "Belki birkaç kapaklar açılsaydı eğer belki 2 gün daha kazanırdık. Neyse yapacak çok bir şey yok. Artık yeni bir hayat başlayacak yukarıda. Yeniden bir hayat kuracağız. Bu ev değiştirme gibi değil. Yeni bir şehre taşındık. Yani yeni bir hayata başlıyoruz" diyor.