Depremden kurtuldu, gözaltında öldü: Güreşçi ailesi adalet arıyor

6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ‘yağmacı’ olduğu iddiasıyla jandarma tarafından Hatay’ın Altınözü ilçesindeki evinin bahçesinden gözaltına alınan ve gözaltı sürecindeyken yaşamını yitiren 27 yaşındaki Ahmet Güreşçi’nin ölümüyle ilgili sessiz bekleyiş sürüyor. Depremden dolayı adli süreç yavaş ilerlediği için duruşma tarihi henüz net değil. Yetkililer soruşturma aşamasının devam ettiğini belirtiyor.

Evleri depremden etkilenen Güreşçi ailesi, bir yandan çadırda yaşam mücadelesi verirken diğer yandan da büyük oğulları Sabri Güreşçi’nin bir an önce normale dönmesi için uğraşıyor. Gözaltındayken kardeşi Ahmet’in gözleri önünde darp edilerek öldürüldüğünü belirten Sabri Güreşçi, olayın şokunu hala atlatabilmiş değil.

Ne olmuştu?

Olay 11 Şubat günü Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Büyükburç Köyü’nde meydana geldi. Jandarma güçleri tarafından kapıları çalınan Güreşçi ailesinin ‘yağma gerçekleştirdiği’ gerekçesiyle büyük oğulları Sabri Güreşçi gözaltına alınmak istendi. Küçük kardeş Ahmet Güreşçi’nin duruma isyan etmesi ile birlikte jandarma yetkilileri her iki kardeşi de gözaltına aldı.

Oğulları hakkında bilgi almak için harekete geçen baba İbrahim Güreşçi, uzun çabalar sonucunda büyük oğlu Sabri Güreşçi ile görüşebildi. Görüşmede Sabri Güreşçi’nin şiddete maruz kaldığını, her tarafının yara içinde olduğunu gördü.

Sabri Güreşçi’nin gözaltında babası tarafından çekilen fotoğrafı

Ailenin yaşadığı sarsıntı yalnızca büyük oğullarının gördüğü şiddetle yüzleşmesiyle de bitmedi. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra aile küçük oğullarının gözaltındayken öldüğünü öğrendi. Cesedi teşhis etmek için morga giren aile üyeleri Ahmet’in vücudunun tanınmaz hale geldiğini, çok ağır darp izleri olduğunu gördü. Tüm bu izler, kısa bir süre sonra çıkan otopsi raporuna da yansıdı. Raporda Ahmet’in burnunda kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği yer aldı.

Baba İbrahim Güreşçi, oğlunun cesediyle karşılaştığında gördüğü manzarayı güçlükle anlattı.

'Geceleri uyku uyumuyorum'

Ailenin adalet mücadelesi Ahmet’i kaybettikleri günden itibaren başladı. Ancak gelinen noktada dosya hala soruşturma aşamasında. soL’a konuşan İbrahim Güreşçi, “Ailece psikolojik sorunlarla mücadele ediyoruz ama vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Baba İbrahim Güreşçi şöyle devam etti:

“Süreç devam ediyor, araştırılıyor diyorlar. Mahkeme günü daha belli değil. Ahmet gece gündüz aklımdan çıkmıyor. Sürekli ne yapacağımı planlamaya çalışıyorum. Eşim de perişan. Sabri çalışamıyor. Kendi kendine sürekli ağlıyor. Çünkü olay gözünün önünde yaşandı. Psikolojik sorunları var. Geceleri uyku uyuyamıyorum. Gözümün önünde gitmiyor. Yatıyorum ama uyuyamıyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Yeter ki avukatlar vazgeçmesin.”

'Maalesef bölgede Ahmet gibi çok vaka var'

Ailenin açtığı davayla gönüllü olarak ilgilenen Çağdaş Hukukçular Derneği avukatlarından Erdoğan Akdoğdu, deprem sürecinde Ahmet Güreşçi’nin ölümündeki gibi bölgede çok vaka yaşandığını kaydetti.

Erdoğan Akdoğdu – ÇHD İzmir Şube Üyesi

Akdoğdu, Güreşçi dosyası hakkındaki son aşamayı anlattı:

“Dosya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Soruşturma aşaması devam ediyor. Bu süreçte bölgede yaşanan tek vaka bu değil. Başka vakalar da var. Bu bizim ulaşabildiğimiz bir örnek. İnsanların depremden kurtulup böyle bir olay yaşaması çok üzücü. Biz sadece bize ulaşabilen vakalara erişebildik. Sürecin takipçisi olacağız.”