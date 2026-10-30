‘Yusuf Tekin istifa’ pankartı asan iki öğrenci tutuklanmıştı: Bakan 'şikayetçi olmadım' dedi, öğrencileri hedef aldı

Erzurum ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e Kadıköy Anadolu Lisesi’ni ziyareti öncesinde okula asılan pankart nedeniyle tutuklanıp tahliye edilen öğrenciler de soruldu.

TİP’li öğrenciler Nehir Dizdar ile Nevin Tekin, “Bize gelecek yoksa sana huzur yok, Yusuf Tekin istifa” pankartı astıkları gerekçesiyle tutuklanmalarının ardından önceki gün tahliye edilmişti.

Kendisinin şikayetçi olduğu iddiasını reddeden Tekin, “Olay şikâyete bağlı değil. Resen soruşturma başlatılmış, olaydan benim haberim yok” ifadesini kullandı.

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Okul bahçesindeki, tahsisi Milli Eğitim Bakanlığı’na ait bir köşkü incelemek için bölgede bulunduğunu belirten Tekin öğrencilerin daveti üzerine okula da girdiğini anlattı.

Okulda herhangi bir protestoyla karşılaşmadığını anlatan Tekin “Ne bir protesto gördüm, ne protesto eden herhangi bir pankart gördüm ne de öğrencilerle aramızda bu türden algılanmaya müsait nahoş bir durum oldu” ifadesini kullandı.

Alandan ayrıldıktan sonra, bahsedilen olayın bir gece önce yaşandığına ilişkin haberlerin kendisine iletildiğini anlatan Tekin, "Lise öğrenciliğiyle alakası olmayan iki kişi önceki gece saat 01.30'da okulun duvarına bir pankart asmışlar. Okulların güvenliği bu kadar gündemdeyken okula birisi gece illegal biçimde giriyor. Protesto hakkı, gecenin bir vakti okula gizlice girerek böyle bir şey yapmak değildir” iddiasında bulundu.

Tekin'in tuhafına giden 'siyasi parti aidiyeti' oldu

Tarikat ve cemaatlerin yanısıra AKP’li, MHP’li siyasetçiler de rahatlıkla okullarda propaganda faaliyetleri yürütürken Bakan Tekin’in kendisini protesto eden öğrenciler için “Daha da tuhafı, siyasi parti aidiyetiyle gidiyorlar. Okullara siyaset sokmayacağız diyoruz, partilerin bu tür amblemlerini engelliyoruz zaten” ifadelerini kullanması da dikkat çekti.

Soruşturmanın kendisinin şikayeti üzerine açılmadığını söyleyen Tekin “Olay şikayete bağlı değil. Resen soruşturma başlatılmış, olaydan benim haberim yok” dedi.

Bazı okullarda 24 saat polis görevlendirilecek

Öte yandan Yusuf Tekin okul güvenliğine ilişkin bir soruya yanıt verirken bazı okullarda sürekli polis bulundurulacağını da dile getirdi.

"Bizim bütün okullara polis dikmek gibi bir düşüncemiz, böyle bir çabamız yok. Ama okullarda pedagojik açıdan akademik ilkelerle örtüşen tedbirler alacağız, alıyoruz" diyen Tekin, İçişleri Bakanlığı ile birlikte sürekli polis bulundurulması gereken okulları tespit ettiklerini belirtti.

Tekin, bazı okullarda polislerin 24 saat esasına göre veya okul açık olduğu sürece görev yapacağını söyledi.

Zorunlu eğitime saldırı rafa kalkmadı

Zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasına dair planlarının rafa kalkmadığı mesajını da veren Tekin “Şu an tartışılıyor ve gittiğim her yerde zorunlu eğitim süresinin artık tartışılması gerektiği ve biraz kısaltılması gerektiğine dair bir kamuoyu oluşmaya başladı. Biz de bu tartışmaların sonucunda bir karar vereceğiz” dedi.

İlkokullarda sınıf öğretmenlerini ayırma planı

Tekin'e "ilkokullarda dört yıllık sınıf öğretmeni uygulamasının değişmesi" söylentilerine ilişkin soru da soruldu.

"İlkokul sınıf öğretmenlerini bir ve ikiyi okutanlar, üç ve dördü okutanlar diye ayrılsa acaba nasıl olur, ne düşünüyor diye öğretmenlerimizin fikrini alıyoruz" diyen Tekin bunun henüz tartışma aşamasında olduğunu belirtti.

Tekin "Bununla ilgili gerekirse Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz çalıştaylar yapar. Belki onun sonunda öğretmen arkadaşlar istemezlerse vazgeçilir. Yani bu konuya ilişkin Bakanlığımızdan somut, olgunlaşmış veya atılmış bir adım yok şu anda, bugünden yarına da yapılacak bir iş değil zaten” ifadelerini kullandı.

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