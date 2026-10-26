Milli Eğitim Bakanı Tekin'i protesto eden TİP'li iki öğrenci tutuklandı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi iki öğrenci, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kadıköy Lisesi’ne yaptığı ziyareti öncesi "Bizim geleceğimiz yok, sana huzur yok” ve “Yusuf Tekin istifa" pankartı astı.

Bunun üzerine evlerine yapılan baskınla Nevin Tekin ve Nehir Dizdar adlı öğrenciler gözaltına alındı.

"TİP'li Öğrenciler" adına yapılan açıklamada, "İstanbul Kadıköy Lisesi öğrencileri tarafından ifşa edilen Yusuf Tekin, utancından iki yoldaşımızı evinden gözaltına aldırdı. Korkun suçunu ele veriyor Yusuf. Sözümüz söz, senden hesap soracağız” denildi.

Desteklemek, güç vermek için tüm okurlarımızı soL Haber'e abone olmaya davet ediyoruz.

Ardından iki öğrenci, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklama kararının ardından şu açıklama yapıldı:

"Sermayenin ve tarikatların bakanı Yusuf Tekin'e karşı gençliğin, MESEM'li kardeşlerinin sesini sokaklara taşıyan Nehir ve Nevin yoldaşlarımız tutuklandı. Korkundan başın eğik dolaştığını biliyoruz Yusuf. Bil ki bizim de yoldaşlarımızın da başı dimdik. Nehir'i ve Nevin'i geri alacağız, senden tüm suçlarının hesabını soracağız!"

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.