Yusuf Kaplan laikliği hedef aldı: 'Laiklik kutsal inek midir, dokunamıyoruz'

Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Medeniyet Tasavvuru Okulu’nun Tarih Felsefesi ve İbni Haldun Kampına konuk olan Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye’nin "laiklik prangası" olduğunu söyledi ve laikliği hedef aldı. Zorunlu eğitime, 'sorunlu' eğitim dedi.

Kaplan, "Eğitim sistemini değiştiremeyiz çünkü ülke bizim elimizde değil" ifadelerini kullandığı konuşmasında Erdoğan'ın Boğaziçi'ne rektör atama girişimini hatırlattı ve "Cumhurbaşkanı en güçlü olduğu dönemde rektör atayamadı böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

“Türkiye’nin zihnine pranga vurulmuştur. Laiklik prangası vurulmuştur. Anayasa’nın ilk 4 maddesinin esprisi budur, laikliktir. Değiştirilmesi bile teklif edilemez bir laiklik algısıdır. Böyle bir rezalet yok" değerlendirmesi yapan Kaplan imam hatiplerin memleketi 50 yıl ileri götürdüğünü de iddia etti.

Kaplan konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bu insanları aptal yerine koymaktır. Akademiyi, entelektüel hayatı aptal yerine koymaktır. Laikliğin anavatanında bile böyle bir şey olamaz bunu kabul etmezler. Laiklik kutsal inek midir kardeşim? Dokunulmaz kutsal inek mi böyle bir şey var mı ya? Bunu nasıl dayatırsınız? Bir şekilde devleti laik yapmışsın kurumları laik yapmışsın tamam buna itiraz etmiyorum ama bunu laikliği tartışılmaz, dokunulmaz hale getirmek bu toplumu aptal yerine koymaktır, geri zekâlı yerine koymaktır. Ve köleleştirmektir. Bunu üniversitede söylüyorum hakikaten bu üniversitenin çocuklarına yazık.”

Akademik çerçeve içinde bu konuşmayı yaptığının altını defalarca çizen Kaplan, "Ben çok cesurca konuşuyorum, risk alıyorum. Üniversitenin de başını belaya sokmak istemiyorum" da dedi.

Kaplan daha önce laiklere hakaret ettiği açıklamasına gelen tepkilerin ardından özür dileyip "Canlı yayında söylediğim sözler maksadını aşmış" demişti.