Yusuf Güney gözaltına alındı

Antalya Manavgat’taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren şarkıcı Yusuf Güney, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkiinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışma yaşadı.

İddiaya göre Güney, istediği yerlere müdahale etmedikleri gerekçesiyle kavga ettiği orman memurlarının üzerine yürüdü ve yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş etti.

Bölgedeki jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Güney, Taşağıl Jandarma Karakolu’na götürüldü. Şarkıcı Güney’in karakoldaki sorgusu sürüyor.

Şarkıcı Yusuf Güney 'Astral seyahatle uzaya gittim" şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelmiş, devletçi olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediği için müzik piyasasından çoğu kapının açılmadığını ileri sürmüştü.