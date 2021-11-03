Yürüyen Merdiven ve Barış Ertürk 6 Kasım'da NHKM sahnesinde

Yürüyen Merdiven, yirmi yıla yakın bir dostluğun hikâyesi ve onun müziğinin yolculuğu.

İlk akla gelen mekanik bir yürüyen merdivenden çok; iki bacaklı ve seven, koşan, dans eden, nefes alan bir yürüyen merdiven.

Davulun melodik yaklaşımıyla piyanonun perküsif karakterinin iç içe geçtiği; canlı ve muzip bir kimlikle çıktığı yolda, rastladığı herkesi kendisiyle birlikte yolculuğa çıkarmayı bekleyen, buna hevesli bir Yürüyen Merdiven. Yiğit Özatalay ve Mustafa Kemal Emirel’e bu konserinde Barış Ertürk eşlik edecek.

Konser biletleri NHKM Gişe ve NHKM internet sitesinde.