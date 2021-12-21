Yurttaşlar TOKİ taksitlerini ödeyemiyor: 4 bin 431 taşınmazın en az 30 taksiti ödenmedi

Sayıştay'ın TOKİ'nin 2020 yılına ilişkin denetim raporu, TOKİ'den konut ve işyeri satın alan vatandaşların taksit ödemelerinde yaşadığı sıkıntıyı ortaya çıkardı.

Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) satın alınan 38 binin üzerinde konut ve iş yerinde taksitler zamanında ödenemezken hak sahiplerinin ödeyemediği taksitlerin toplam tutarı 1 milyar 291 milyon TL'yi buldu.

7 bin 808 taşınmaz için fesih ve dava süreci başlatan TOKİ, borçlulara bir yıl içerisinde toplam 47 bin 684 ihtarname gönderdi.

Rapora göre, 38 bin 515 konutun taksitleri zamanında ödenmezken, ödenmeyen taksit tutarının toplamı 1 milyar 291 milyon TL'yi buldu.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, raporda temerrüde düşen alıcıların ödeyemedikleri taksit sayıları ve tutarlarına ilişkin ise şu tespitlere yer verildi:

4 bin 431 taşınmazın en az 30 taksiti ödenmedi

“Taşınmaz alan ve ödemelerde temerrüde düşen alıcılar hakkında ilgili birimden alınan veriler incelendiğinde; 10 ve üzeri ödenmeyen taksit sayısına bağlı 12 bin 777 adet taşınmaz olduğu ve bu taşınmazlara ait ödenmeyen toplam tutarın 330 milyon 385 bin 994 TL’ye ulaştığı; 15 ve üzeri ödenmeyen taksit sayısına bağlı taksitlere 8 bin 884 adet taşınmaz olduğu ve bu taşınmazlara ait ödenmeyen toplam tutarın 286 milyon 179 bin 187 TL’ye ulaştığı; 20 ve üzeri ödenmeyen taksit sayısına bağlı 6 bin 898 adet taşınmaz olduğu ve bu taşınmazlara ait ödenmeyen toplam tutarın 253 milyon 382 bin 876 TL’ye ulaştığı; 25 ve üzeri ödenmeyen taksit sayısına bağlı 5 bin 525 adet taşınmaz olduğu ve bu taşınmazlara ait ödenmeyen toplam tutarın 225 milyon 575 bin 836 TL’ye ulaştığı ve son olarak 30 ve üzeri ödenmeyen taksit sayısına bağlı 4 bin 431 adet taşınmaz olduğu ve bu taşınmazlara ait ödenmeyen toplam tutarın ise 196 milyon 395 bin 16 TL’ye ulaştığı görülmektedir”.

7 bin 808 taşınmazda dava süreci başladı

Kredi borcunu ödemede temerrüde düşen alıcılar hakkında idare tarafından fesih ve dava süreci başlatılmış olan taşınmaz sayısı ise toplam 7 bin 808'e ulaşırken, söz konusu taşınmazlara ilişkin ödenmeyen toplam taksit tutarı 376 milyon 342 bin TL'yi buldu.

Raporda, hukuk takibinde görünen taşınmaz adedinin ise bin 918 adet olduğu ve bir yıl içerisinde alıcılara toplam 47 bin 684 ihtarname çekildiği ifade edildi.

Sayıştay’dan idareye “takip ve tahsil” eleştirisi

Öte yandan, ödenmeyen taksitlere ilişkin takip ve tahsilat işlemlerinin sağlıklı şekilde yerine getirilmediği eleştirisini getiren Sayıştay denetçileri, raporda şu öneriye yer verdi:

"İdareden konut ve işyeri satın alan şahısların taksitlerini zamanında ödememesi nedeniyle meydana gelen ve uzun zamandır hareket görmeyen konut ve işyeri satışı kaynaklı alacakların takibinin daha sağlıklı yapılarak, ilgili birimlerle koordinasyon sağlanıp mahiyetinin araştırılıp, tahsil edilmesi ve gerekli hukuki önlemlerin zamanında alınması önerilir”.