TOKİ, İzmir'de deprem konutlarını İsmailağa Cemaati'ne yaptırmış

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İzmir'deki depremzedeler için yapılan deprem konutlarının teslim töreninde İzmir depreminin ardından da Bayraklı'da yerinde 1391 konut ve 302 dükkan, rezerv alanda ise 3 bin 649 konut ve 511 dükkan inşa edildiğini açıkladı. Ancak, rezerv alana yapılan konutları inşa eden şirketin İsmailağa Cemaati ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Aylarca gizlenen ihale

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), deprem konutu yapımı için 21 Mayıs 2021 tarihinde bir ihale düzenledi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, “İzmir İli Bayraklı İlçesi Rezerv Alan 4 Etap 457 Adet Konut ve 9 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” adı altında pazarlık usulüyle düzenlenen ihalenin tam 201 milyon 301 bin TL’ye Tek-Çelik İç ve Dış Ticaret İnşaat Sanayi Anonim Şirketi’ne verildiği açığa çıktı.

Ayrıca, 21 Mayıs tarihinde yapılan ve TOKİ ile inşaat şirketinin 30 Haziran’da sözleşme imzaladığı ihalenin sonucu kamuoyundan yaklaşık altı ay boyunca gizlenerek 11 Kasım’da açıklandı.

Cemaatin önemli ismi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında, deprem konutlarını inşa eden Tek-Çelik İç ve Dış Ticaret İnşaat Sanayi Anonim Şirketi’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mehmet Çelik olduğu belirtiliyor.

Mehmet Çelik, eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner'in Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yürüttüğü ve daha sonra elinden alınan İsmailağa soruşturmasının da kilit ismiydi. Cihaner’in 2007 yılında başlattığı İsmailağa soruşturmasına yönelik hazırladığı fezlekede, Mehmet Çelik’in “İsmailağa Cemaati’nin aktif üyesi olduğu ve Cemaat’in siyasi sorunlarını çözdüğü” belirtiliyordu. Fakat, Cihaner’in yürüttüğü ve “Fethullahçı yapılanma” ile genişlettiği soruşturma daha sonra elinden alınarak kapatıldı ve Cihaner'in makam odasında gözaltına alınarak tutuklandığı süreç başladı.

Fezlekede sıralandı

Cihaner'in hazırladığı fezlekede, telefon görüşmeleri dinlemeye alınan Mehmet Çelik'in işlediği suçlar şu şekilde sıralanıyor:

• Yasama dokunulmazlığı olduğu anlaşılan Osman Pepe (dönemin AKP Kocaeli Milletvekili) ile vergi kaçakçılığı suçuna dair konuşmalar yaptığı,

• Muhtelif ihalelerde ihaleye fesat karışma suçunu işlediği, ihale girilmeden işlerin alınacağı,

• Takip ettiği bazı yurtdışı ihalelerinde komisyon adı altında rüşvet verildiği/ verileceği,

• Örgütün baskı ya da telkini ile okula gönderilmeyen bazı çocukların takibini yapan Milli Eğitim Bakanlığı görevlilerinin tayinini çıkarılması ya da başka şekilde pasifize edilmesi için girişimlerde bulunulduğu,

• Yasama dokunulmazlığı olduğu anlaşılan Hilmi Güler’i (Dönemin AKP Ordu Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı) arayarak talimat veriri şekilde ticari rakibi konumunda olduğu anlaşılan firmaya izin ya ihale verilmemesi için telkinde bulunduğu izlenimi veren bir takım iletişimler tespit edilmiştir.”

Üç yılda 491 milyon TL

Ayrıca, Mehmet Çelik’in Tek-Çelik İç ve Dış Ticaret İnşaat Sanayi Anonim Şirketi, TOKİ’den son üç yılda üç ayrı ihale aldı. TOKİ kasasından şirkete üç yılda toplam 491 milyon TL ödendi. Şirket, TOKİ’den aldığı ihalelerle İstanbul Esenler’de kentsel dönüşüm ve gelişim projesini de inşa etti.

AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden de ihaleler alan şirket, İSKİ'nin atık su ve kanal inşaatı işlerini üstlendi. Van depreminin ardından Erciş'e inşa edilen konutlar da yine Çelik'in şirketi tarafından yapıldı.