TOKİ'nin dere yatağına deprem konutu yaptığı iddia edildi

Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından merkeze bağlı Koçkale köyünde yapılan deprem konutlarının dere yatağı ve mera arazisine yapıldığı iddia edildi.

Elazığ İl Özel İdaresi kaynaklarından alınan bilgiye göre konutların yapımından sonra konunun Elazığ İl Özel İdaresi imar komisyonuna getirildiği 6 kişilik komisyonda MHP’li üyelerin karşı çıkmasından dolayı komisyonun dere yatağı ve mera alanı olan alana imar izni vermediği kaydedildi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Elazığ İl Özel İdaresinde adını vermek istemeyen bir yetkili şunları söyledi:

“TOKİ, Elazığ- Bingöl karayolu 20. kilometresinde Koçkale mevkiinde dere yatağı ve 3 dönümlük mera arazisine 2020 yılında 14 adet deprem konutu yaptı. Mera arazisine yapılandırma yaparken resmi kurumlardan görüş alınmadı. Herhangi bir izin alınmadan burada konut yaptılar şimdi ise burayla ilgili izin istiyorlar. Eğer İl Özel İdaresi imar komisyonu burayı imara açarsa resmi yazışmalar başlayacak. Bu ay İl Özel İdaresi imar komisyonunun onaylaması lazımdı ama onaylamadı. Diyorlar ki ‘bu gibi durumlarda daha önceden imar komisyonunda onay veriliyordu' Ancak önceki yapılan binalar dere yatağına yapılmamıştı daha önce tescil dışı alan yoktu. Kaldı ki o binalar yapılmadan önce DSİ'nin, Çevre Orman Bölge Müdürlüğünün ve İl Özel İdaresinin görüşlerini almaları gerekiyordu. Kanunlara aykırı olan bu yapılaşmayla ilgili gerek İl Özel İdaresi genel sekreteri ve birim müdürleriyle görüştük. Birim müdürüne, ‘bu binayı vatandaş yapsa bu dosyayı gönderir misin?' diye sorduk. Kendisi de kurum görüşlerinin eksik olmasından dolayı dosyayı gönderemeyeceklerini söyledi.”

Tescil dışı alanda konutlar yapıldı

Elazığ'ın Korucu köyünde 20 dönümlük tescil dışı alanda da konutların yapıldığını belirten yetkili, “Koçkale'deki gibi yine merkeze bağlı Korucu köyünde 20 dönüm tescil dışı alan olması yani üzerinde herhangi bir yapıya izin verilmemesine rağmen burada da yapılaşmaya gidildi. Burada da herhangi bir kamu görüşü alınmadı. Bu konutları yapanlar il özel idaresi imar komisyonuna tescil dışı alanın kaldırılması talebinde bulunuyorlar. Ancak herhangi bir görüş alınmadan yapıldığı izin komisyon üyeleri buna karşı çıkıyor. Şu anda orada yapılan evlerin hepsi kaçak” ifadelerini kullandı.