Mimarlar Odası'ndan sel felaketi sonrası açıklama: İktidar öngörüsüz ve hazırlıksız

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Batı Karadeniz bölgesinde, Samsun, Sinop, Bartın ve Kastamonu’da yaşanan sel felaketleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada iktidarın öngörüsüzlüğü ve hazırlıksız olduğu belirtilirken, hiçbir afetten ders çıkarmadığı da vurgulandı.

Açıklamanında tamamı şu şekilde;

Hiçbir afetten ders çıkarmayan iktidarın öngörüsüzlüğü ve hazırlıksızlığı sel felaketlerinde bir kez daha ortaya çıkmıştır

Ülkemizde yaşanan orman yangınlarından sonra, Batı Karadeniz bölgesinden; Samsun, Sinop, Bartın ve Kastamonu’da yaşanan sel felaketleri sonucu, hiçbir afetten ders çıkarmayan iktidarın öngörüsüzlüğü ve hazırlıksızlığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Bilime aykırı kentleşme, dere yataklarının betonlaşması, dereleri kelepçeleyen plansız HES yapımları ile sel felaketlerinin sorumlusu, doğa ile uyumlu kentleşme politikaları yerine yaşam alanlarını betona boğan iktidardır.

Bartın’da ve Kastamonu’da sel bölgelerinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne bağlı oda temsilciliklerimiz yerinde incelemelere devam etmektedir. Bartın’da yüksek kesimlerde başlayan ve uzun süren yağışlar sonrasında Ulus, Abdipaşa, Derecik ve Yenihan bölgesi ile Kumluca, Akören, Söküler, Zafer ve Yılankar köylerinde sel meydana gelmiş, bağlantı yollarında ciddi tahribatlar oluşmuştur. Bartın Karabük yolu Bahçecik mevkiinde köprü altının dolması nedeni ile yolda meydana gelen göçmelerden dolayı yol kapanmış ve köprü kullanılamaz duruma gelmiştir. Kirazlı köprü mevkiinde Derecik Köyü’nden geçen yol menfezlerinin dar ve küçük olması nedeni ile yol çökmüş ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Kastamonu’da plansızca yapılan HES'in kapaklarının açılması sonucu birçok yerleşim yeri sular altında kalmış, iş makinaları ile müdahale edilemez duruma gelmiştir. Karayolu kapalı olduğu için merkezden ulaşım gerçekleşememektedir.

Arka arkaya yaşanan yangınlar, seller ile ülkede gelişen olaylara hazırlık yapmayan, müdahale edemeyen ve sonucunda can ve mal kaybına neden olan bir yönetim aczi yaşanmaktadır. Yaşanan doğa olaylarının afete dönüşmesine yol açacak politikaların yanında, bu afetleri yönetecek birikime de sahip olmayan iktidar, yurttaşların öncelikle can güvenliğini daha sonra ise onlarca yıllık emeklerini tehlikeye atmakta üstelik kayıplar için de yine halkı borçlandırma seçeneğini sunmaktadır. Dayanışma ile aşılmaya çalışılan bu süreçlerde, halkın güvencesi olması gereken devlet aygıtları bürokratlarca keyfi şekilde kullanılmakta, afetlerden etkilenen halkın yaralarını sarma görevi yine vatandaşa bırakılmaktadır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, başta sel felaketlerinde büyük hasar gören illerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, tüm sorumluluğu üstlenmesi gereken yetkilileri bölgenin afet alanı ilan edilmesi için göreve çağırıyor, tüm birimlerimizle birlikte bölgedeki vatandaşlarımızla dayanışmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. Dönem Yönetim Kurulu