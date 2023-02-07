Yurttaşlar tepkili: Çalışmalar kameraların gelmesiyle başladı, iki gündür kimse yok

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti. Binlerce kişi yaşamını yitirdi. Yıkılan bina sayısı henüz açıklanamadı.

Öte yandan bazı bölgelerde hâlâ arama kurtarma bile başlatılabilmiş değil. Hatay'da da saatlerce arama kurtarma ekibi gelmemesi nedeniyle yurttaşlar tepkili.

Saatler sonra askerler bazı enkaz bölgelerine vardı ancak malzeme eksikliği, plansızlık gibi sebeplerle etkisiz kaldıkları gözüktü.

'Meclis'te kendinize zam yapacağınız zaman saniyesinde orada oluyorsunuz'

Duruma tepki gösteren bir yurttaş da, "Meclis'te kendinize zam yapacağınız zaman saniyesinde orada oluyorsunuz. Bizim evlatlarımız burada, 24 saati geçti... Evlat acısı çekesiniz.... Lanet olsun hepinize de..." diye haykırdı.

'Dünden beri buradayız herhangi bir çalışma falan yok'

23 Derece'de yer alan habere göre, çekim yapmak için AFAD ekiplerini bekleyen TRT muhabirine yurttaşlar tepki gösterdi:

"Dünden beri buradayız herhangi bir çalışma falan yok. TRT Haber'in ekipleri, çalışmalar kameraların gelmesiyle başladı. AFAD ekibini bekliyorlar çekim için şu an. Yaralılar çok altta, ses geliyor, iki gündür çalışma yapılmıyor. Dünden beri bir vatandaş bağırıp çağırıyor enkazda"