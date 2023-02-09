Yurttaşlar isyan etti: 'Tayyip ATV izliyor, ATV neredesin?'

Depremlerin merkez üssü Maraş'ta enkazların yanında bulunan Fox Haber'in muhabirleri yayına girecekleri sırada çevredeki yurttaşlar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yandaş basına tepki gösterdi.

Bir yurttaşın TikTok üzerinden paylaştığı videoda, "Dünden beri biz burada harap olduk" diyen bir kadının ATV'yi enkaz alanına çağırdığı ve "ATV neredesin seni izliyor Tayyip, Fox'u izlemiyor." sözleriyle feryat ettiği görüldü.

Saatlerdir enkazın başında olduğunu söyleyen yurttaş, "Dünden beri biz burada harap olduk. Yağmuru da yedim yaşı da yedim. ATV neredesin seni izliyor Tayyip. Fox'u izlemiyor, ATV'yi izliyor neredesin" dedi.