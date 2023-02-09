Depremin 4. gününde Armutlu'da TKP'nin dayanışma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 10 kentte büyük yıkıma neden olurken, özellikle Antakya'da devletin yetersiz kaldığı ve enkazların altında binlerce yurttaşın kaldığı belirtiliyor.
Hükümet tarafından kaderine terk edilmiş durumdaki Antakya'da Türkiye Komünist Partisi (TKP) ekipleri, kriz masası kurmuş, ilk elden yurttaşlarla dayanışma başlatmıştı.
Başlatılan dayanışma çalışmaları, depremin 4. gününde de yurttaşların yaralarını sarmak için sürüyor.
Bir yurttaş TKP üyelerine deprem sonrasındaki arama kurtarma çalışmaları için teşekkür etti.
Halkımız dayanıştıkça, birbirinin elinden tuttukça bu ülkeden, bu insanlıktan ümidin kesilmeyeceğini, tek güvenebileceği şeyin kendisi olduğunu bir kez daha gösteriyor.— TKP (@tkpninsesi) February 9, 2023
Dördüncü günde #Antakya'da dayanışma sürüyor... #deprem pic.twitter.com/dBMlRv9JXP
TKP'nin alandaki çalışmaları
Öte yandan TKP'nin yurt genelinde başlattığı yardım toplama çalışmalarında, özellikle çorap, hijyenik ped, polar, battaniye, yorgan, ayakkabı, çocuk bezi, kuru gıda, su, kışlık çadır ve kışlık uyku tulumuna ihtiyaç olduğu belirtiliyor.
#Deprem bölgeleri için acil ihtiyaç malzemeleri: Soğuk havadan korunmak için çorap, polar, battaniye, yorgan, ayakkabı, çocuk bezi, kuru gıda, su, kışlık çadır ve kışlık uyku tulumuna ihtiyaç var.— TKP (@tkpninsesi) February 8, 2023
Deprem bölgelerindeki TKP dayanışma merkezlerini de paylaşıyoruz. pic.twitter.com/xY0YpPCVxZ