Depremin 4. gününde Armutlu'da TKP'nin dayanışma çalışmaları sürüyor

İki büyük depremin ardından Antakya'da yurttaşlar dayanışmayla yaralarını sarmaya devam ediyor.

soL - Hatay

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 10 kentte büyük yıkıma neden olurken, özellikle Antakya'da devletin yetersiz kaldığı ve enkazların altında binlerce yurttaşın kaldığı belirtiliyor.

Hükümet tarafından kaderine terk edilmiş durumdaki Antakya'da Türkiye Komünist Partisi (TKP) ekipleri, kriz masası kurmuş, ilk elden yurttaşlarla dayanışma başlatmıştı.

Başlatılan dayanışma çalışmaları, depremin 4. gününde de yurttaşların yaralarını sarmak için sürüyor.

Bir yurttaş TKP üyelerine deprem sonrasındaki arama kurtarma çalışmaları için teşekkür etti.

TKP'nin alandaki çalışmaları

Öte yandan TKP'nin yurt genelinde başlattığı yardım toplama çalışmalarında, özellikle çorap, hijyenik ped, polar, battaniye, yorgan, ayakkabı, çocuk bezi, kuru gıda, su, kışlık çadır ve kışlık uyku tulumuna ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

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