Depremin 4. gününde Armutlu'da TKP'nin dayanışma çalışmaları sürüyor

Halkımız dayanıştıkça, birbirinin elinden tuttukça bu ülkeden, bu insanlıktan ümidin kesilmeyeceğini, tek güvenebileceği şeyin kendisi olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Dördüncü günde #Antakya'da dayanışma sürüyor... #deprem pic.twitter.com/dBMlRv9JXP