Kemal Okuyan Antakya'dan seslendi: Halkımızla beraber dayanışmayı örgütlüyoruz

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem çok sayıda ilde yıkıma neden olmuştu. Bunlardan biri de Antakya'ydı.

TELE1 ekranlarından depremin vurduğu bölgelerden Antakya Armutlu Mahallesi'nden canlı yayına katılan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bölgeye organize ilk gelen ekip olduklarını belirtti.

TKP'nin kriz masası önünde muhabir Hazal Güven'e konuşan Okuyan, "Bir kez daha buralarda o inşaat şirketlerini zengin etmeye kalkarlarsa o insanların öfkesini üzerlerine yıkarız. Bunları bugünden söylemek zorundayız ki ayaklarını denk alsınlar" dedi.

'Bu iktidar bilimle kavgalı'

Kemal Okuyan şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanından topladığımız yardımların bir kısmı Armutlu Mahallesi'ne geliyor. Burada aynı zamanda sağlık hizmeti de veriyoruz. Bu kriz masasını yardım merkezi olarak oluşturmuş durumdayız. Burada değişik kurumlar ellerinden geleni tabii ki yapmaya çalışıyor ama örgütlü bir toplum olmayı unutmuş durumdayız. Biz örgütlü davranış geliştiren bir partiyiz. Niye devlet yapamadı peki? Bir kere bu tür sorunlarla ilgili organizasyonun önceden belli olması lazım. Bu konuda muazzam bir boşluk ortaya çıktı. Çünkü bu iktidar bilimle kavgalı. Arama kurtarma düzgün başlasaydı, iş makineleri devletin elinde olsaydı can kayıpları yüzde 10'a düşerdi. Tüm temel şeyler devletleştirilmeli.

'Bir kez daha buralarda o inşaat şirketlerini zengin etmeye kalkarlarsa...'

Biz burada sınırlı kaynaklarla büyük bir organizasyon yaptık. İnsanlarla farkında biz burada siyasi faaliyet yürütmüyoruz. Bir dayanışmayı örgütlüyoruz halkımızla beraber. İnsanlar gelip bize yardım malzemesi bırakıp, 'Size güveniyoruz' diyorlar. Bu merkezlerin sayısını da artırıyoruz. Bundan sonra ne yapabileceğimize bakacağız. Bazı kentler kent olmaktan çıktı. Ciddi sayıda insanımız enkaz altında ama hayatta kalanlar ne yapacak bu da önemli. Artık enkaz altındakilerden çok umutlanmamız gerekiyor, geceleri çok soğuk oluyor. Tabii ki umutları yitirmemek lazım. Ne yazık ki insanlarımız orada kaldılar. Bir noktada insanlarımız bu kentlerden taşınmak zorunda. Bir kez daha buralarda o inşaat şirketlerini zengin etmeye kalkarlarsa o insanların öfkesini üzerlerine yıkarız. Bunları bugünden söylemek zorundayız ki ayaklarını denk alsınlar."