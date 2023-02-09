TKP heyeti deprem sonrası Pazarcık'taki son durumu soL'a aktardı

İki büyük depremden birinin merkez üssü olan Maraş'ın Pazarcık ilçesine Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) ekipleri dün ulaştı.

Şu anda Tunceli Belediyesi’nin koordinasyonuyla oluşturulan Afet Acil Durum Merkezi’nde çalışmalara başlayan TKP ekibi buradaki yurttaşlara, civar köylerdeki insanlara ulaşmak umuduyla yoğun bir mesai yürütüyor.

'Organizasyon burada da yetersiz'

Konuya ilişkin soL'a konuşan bir TKP'li "Tüm yurttaşlarımızın tekrardan başı sağ olsun" derken, şunları kaydetti:

"Arama kurtarma çalışmaları ilçe merkezinde kısmi de olsa devam ediyor, bizler de burada insani yardım faaliyetlerini dayanışma ile beraber sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki dostlarımızla, Tunceli Belediyesi’nin çalışanlarıyla ortak hareket ederek bölgedeki ihtiyaçların giderilmesi konusunda yoğun bir çaba harcıyoruz. Şu anda devlet organizasyonunun tüm yurtta olduğu gibi burada da yetersiz olduğunu gözlemleyebiliyoruz."