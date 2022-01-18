Yurttaşlar isyan etti, gelen faturaları paylaştı #HemenDevletleştirme

Faturaların kendisi birer usulsüzlüğe dönüştü. Patronların #fatura soygununa dur demenin yolu #hemendevletleştirme! Bu soygunu hep beraber teşhir edelim: Bu tweet'i RT'leyerek ya da yorum bırakarak #elektrikfaturası ve #dogalgazfaturasi'nı bizimle paylaşabilirsiniz. pic.twitter.com/C45ttn03sC