Yurttaşlar isyan etti, gelen faturaları paylaştı #HemenDevletleştirme

Yurttaşlar fatura soyguna sosyal medyadan faturalarını paylaşarak tepki gösterdi, enerjinin devletleştirilmesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi

Ülke genelinde yurttaşlar, bu ay gelen elektrik ve doğalgaz faturalarını sosyal medyadan paylaşarak yüksek faturalara tepki gösterdi.

Faturaların görsellerini paylaşan yurttaşlar, #HemenDevletleştirme etiketiyle enerjinin devletleştirilmesi yönünde çağrı yaptı.

Twitter'da Hemen Devletleştirme adlı hesap, faturalarla soygunu teşhir etme çağrısında bulunmuştu.

İşte o çağrı ve yurttaşların yaptığı paylaşımlardan sadece bir bölümü:

Yurttaşlar çağrının ardından faturalarını paylaştı:

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