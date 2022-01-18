Yurttaşlar isyan etti, gelen faturaları paylaştı #HemenDevletleştirme

Ülke genelinde yurttaşlar, bu ay gelen elektrik ve doğalgaz faturalarını sosyal medyadan paylaşarak yüksek faturalara tepki gösterdi.
Faturaların görsellerini paylaşan yurttaşlar, #HemenDevletleştirme etiketiyle enerjinin devletleştirilmesi yönünde çağrı yaptı.
Twitter'da Hemen Devletleştirme adlı hesap, faturalarla soygunu teşhir etme çağrısında bulunmuştu.
İşte o çağrı ve yurttaşların yaptığı paylaşımlardan sadece bir bölümü:
Faturaların kendisi birer usulsüzlüğe dönüştü. Patronların #fatura soygununa dur demenin yolu #hemendevletleştirme! Bu soygunu hep beraber teşhir edelim: Bu tweet'i RT'leyerek ya da yorum bırakarak #elektrikfaturası ve #dogalgazfaturasi'nı bizimle paylaşabilirsiniz. pic.twitter.com/C45ttn03sC— #HEMEN DEVLETLEŞTİRME (@devletlestirme) January 14, 2022
Yurttaşlar çağrının ardından faturalarını paylaştı:
Yalnızca gece saatlerinde en düşük ayarda açtığımız doğalgaz faturamız 532 lira geldi bu ay. #HemenDevletlestirme pic.twitter.com/CqvBPD4aOh— Şevval (@mlrboon) January 18, 2022
#HemenDevletlestirme temel ihtiyaçlara dünyanın parası ödenmez!— efkan (@efknx) January 18, 2022
2 kişi çalışıyoruz, 2+1 evde sadece akşamları yaşıyoruz. Durum bu: pic.twitter.com/MizZKQWixC
Sadece 15 gün ve en düşük derecede yaktığım kombinin bedeli.#HemenDevletlestirme pic.twitter.com/xhZQ7S9Ic9— Mrt (@prltry1) January 18, 2022
#HemenDevletlestirme— Derin Devrim ☭ (@derinndevrimm) January 18, 2022
Tek başıma yaşadığım 1+1 evimin aylık elektrik faturasını aşağı bırakıyorum. Bu soyguna dur diyeceğiz! pic.twitter.com/RDkANR3IiO
Hasta olduğum yetmezmiş gibi gelen faturaya bakar mısınız ya! 561,10 TL mi?— Duygu İnegöllü (@dygingl) January 18, 2022
Hani her şeyi daha ucuza ve daha kaliteli almanın yoluydu özelleştirme? #HemenDevletlestirme https://t.co/xa62PSPLRH pic.twitter.com/aJ9pU7o7FD
#HemenDevletlestirme— Cem Kılınç (@kcemeren) January 18, 2022
Memleketimizin tüm zenginlikleri hepimizin.
Elektriği,Doğalgazı patronlara peşkeş çekenler koltuklarından alınmalı!
Zaten bizim olana çökerek alıkoyan hırsızların elinde bulunan tüm değerlerimiz acilen devletleştirilmeli!
Faturayı Koçlar, Sabancılar Ödesin! pic.twitter.com/hoWHdxRN6x
Aydınlanma toplumun en temel haklarından birisi ve ücretsiz olmalı. #HemenDevletleştirme pic.twitter.com/Q68bxImisC— alicandç (@alicandc) January 18, 2022
Küçük esnafa destek yerine köstek olan düzenin fotoğrafını iliştiriyorum. Çözüm; #HemenDevletlestirme pic.twitter.com/6GRE3NudWZ— Su (@hatemsuu) January 18, 2022
#HEMENDEVLETLEŞTİRME— ahmet günaydın (@ahmet_gunaydn) January 14, 2022
Temel ihtiyaçların karşılanması için vazgeçilmez olan elektrik enerjisinin üretimi ve dağıtımı patronların kar hırsına teslim edilemez #hemendevletleştirme pic.twitter.com/UiBePsUtx3
Yalnız yaşıyorum. Günümün büyük bölümünü mesaide geçiriyorum. Her ay 70-80 TL bandında gelen #elektrikfaturası bu ay 171 TL geldi. Bunun adı soygun. Çözüm #HemenDevletleştirme https://t.co/slP1Y2S0nk pic.twitter.com/4TuW3wMZkk— ADK (@vostok_961) January 18, 2022
Kira 1200— hüseyin (@varsayalimh) January 17, 2022
Elektrik 1681,90#HemenDevletleştirme
Ne yapalım tarikat yurduna mı gidelim? @kilicdarogluk pic.twitter.com/6qNNC6u812
Yüksek elektrik ve doğal faturalarına karşı #HemenDevletleştirme#TKP pic.twitter.com/wI0hOrCllu— Levent Yenertürk (@levyen65) January 18, 2022
#HemenDevletleştirme pic.twitter.com/u8Bucwg9gb— Aydaner Aktas (@AktasAydaner) January 18, 2022
#HemenDevletleştirme pic.twitter.com/2xdHJAKkqz— arif basa (@arif_basa) January 18, 2022
Faturaların kendisi birer usulsüzlüğe dönüştü. Vergiler, zamlar 160 gelen fatura 240 tl oldu. Yaşamak için en temel haklar ücretsiz olmalı: Barınma, elektrik, doğalgaz ve su…— Neslihan (@neslihansoL) January 18, 2022
#HemenDevletlestirme pic.twitter.com/XQFAhw6y3i