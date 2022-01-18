Evini elektrikli kombiyle ısıtan çiftçi: 8 bin 965 lira fatura geldi, nasıl ödeyeceğiz?

Artvin’in Ardanuç ilçesi Güleş Köyü’nde yaşayan Köksal Kara, evini elektrikli kombiyle ısıttı. Kara, “Evimizi ısıtmak zorundaydık, kömür pahalı odunla da her odayı ısıtamayınca mecburen elektrikli kombiyi bağlattık” dedi.

'TEDAŞ’a dilekçe verdim'

Geçimini çiftçilik ve dolmuşçuluk yaparak sağladığını belirten Kara, şunları söyledi:

"Kombiyi burada bir iki arkadaş da bağlatmıştı, 'ısısı iyi oluyor' dediler. Bağlatmak zorundaydık, yani evleri ısıtamıyorduk. Biz burada odun da yakıyoruz. Odunu her odada yakamıyoruz, mutfak, oda, banyo… Kombi veya kazan bizim işimize geldi. Odun, kömür pahalı olduğu için bizler cereyanlı kombi bağlamayı düşündük. Daha ilk ayımızda öyle bir ağır fatura geldi ki bizi şaşırttı. Çünkü 8 bin 965 lira. Böyle bir fatura bizim için çok büyük, ağır. Yani aylığımız yok, yıllığımız yok. Hayvancılık yapıyoruz ama çok büyük bir fatura. TEDAŞ’a dilekçe verdim, ‘gelip bakacağız’ dediler. 5. gün, gelip bakmadılar.

'Kömür bu sene alınacak gibi değil'

Bizim köyümüz kış ağırlıklı geçiyor, yedi ay kışımız oluyor. Kış ağır olduğu için ya odunu çok fazla yapmamız lazım ki bize yeterli olsun ya da odun yapmayınca kömür alacağız, kombi takacağız. Yani bunların birisini yapacağız, kömür bu sene zaten alınacak gibi değil. Dolarla yürüdü gitti. Köyde odun yapıyoruz, bizlere bir hafta süre dal, kütük toplama zamanı veriyorlar. Muhtarlığa emir veriyor işletmeden, biz bunları bir haftaya zaten yetiştiremiyoruz. Bize bu odun zaten yeterli olmuyor.

'İstedikleri ağacı kesiyorlar, vatandaşa yakacağı odunu vermiyorlar'

Bugün bakıyorum ki Ardanuç’ta çok büyük bir katliam var, kesim var, ormana gidiyorlar yani istedikleri ağacı kesiyorlar ama köylü vatandaşa inanır mısınız hiçbir zaman yakacağı odunu vermiyorlar, veremiyorlar. Yasak diyorlar, engel oluyorlar ama aşırı derecede kesim oluyor. Bunlara karşı da gelsek sesimiz yetmiyor.

Ormanımızda biz bunlara karşı gelsek de bizim bir türlü gücümüz yetmiyor. Sesimiz bir yerde çıkmıyor, biz bir yere yetişemiyoruz. Yani bize yakmak için veremediği odunların dışında aşırı bir şekilde katliam oluyor yani kesim demiyorum katliam oluyor."

'Çoluğumuzla, çocuğumuzla kışı nasıl bahar edeceğiz?'

Kara, 8 bin 965 liralık faturayı ödeyemeyeceğini belirterek, "Odunumuz da kış sezonuna yeterli olmuyor. Sadece benim değil bütün komşularım. Mecbur kalıyoruz. Hangi taraftan vazgeçelim. Biz bu faturayı nasıl ödeyeceğiz, devletten, yetkililerden destek olmalarını bekliyorum. Yoksa biz çoluğumuzla, çocuğumuzla kışı nasıl bahar edeceğiz?" dedi. (ANKA)